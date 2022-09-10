Украина запросила у США кредит на покупку газа

Украина ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США о получении кредита в $1,5 млрд на покупку газа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с министром финансов США Джанет Йеллен, передает агентство Bloomberg.

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Согласно заявлению по итогам переговоров, стороны обсудили энергетическую безопасность Украины, в том числе предстоящий отопительный сезон. Йеллен подчеркнула необходимость определить «ближайшие высокоэффективные проекты, имеющие решающее значение для восстановления экономики Украины», пишет Bloomberg. Шмыгаль же рассказал о переговорах с Эксимбанком США о предоставлении займа в $1,5 млрд на покупку газа.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее говорил, что в подземных хранилищах в настоящий момент находится порядка 13,2 млрд кубометров газа, к 1 октября при сохранении нынешних темпов закачки удастся накопить до 14 млрд кубометров, а к 1 ноября – до 15 млрд кубометров.



