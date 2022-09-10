ВКС России получили очередную партию новейших истребителей Су-35С

Воздушно-космические силы РФ получили новую партию многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С, сообщили в госкорпорации «Ростех». Эта партия завершает выполнение третьего контракта с Минобороны, первая партия боевых крылатых машин была поставлена осенью прошлого года.

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«В Су-35С использованы технологии истребителей пятого поколения. Он может летать и воевать в условиях, когда "классические" истребители поколения "4" и "4+" не могут эффективно вести боевые действия. Самолет Су-35С позволяет творить в небе уникальные фигуры высшего пилотажа благодаря двигателям с управляемым вектором тяги», — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Уточняется, что исребители поколения 4++ новейшей серии предназначены для перехвата и уничтожения в дальних и ближних воздушных боях всех классов воздушных целей, для борьбы за господство в воздухе, а также для поражения наземных и надводных объектов, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.

Су-35С новейшей серии прошли заводские испытания в филиале ПАО «ОАК» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина». Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.

«Су-35С сегодня наш ключевой продукт. Это один из лучших самолетов в мире. Он имеет большой потенциал, и его строительство на нашем заводе продолжится и в дальнейшем», — заявил директор филиала ПАО «ОАК» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина Александр Пекарш.

Планируется, что в текущем году завод передаст Минобороны новые истребители уже по следующему, четвертому контракту. Кроме того, продолжится поставка в ВКС России и истребителей пятого поколения Су-57 — они уже проходят отработку на летно-испытательной станции завода.