Врач рассказал, как измерить температуру без градусника

Самый точный и проверенный временем градусник — ртутный, но его может не оказаться в доме, где есть маленькие дети, или в поездке. Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов рассказал порталу «Доктор Питер», как можно достаточно точно измерить температуру тела вообще не прибегая к помощи термометра.

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«Есть проверенный способ, который поможет точно узнать, поднялась ли температура. Он подходит и детям, и взрослым. Необходимо измерить пульс. То есть засечь на таймере 60 секунд, приложить пальцы к запястью заболевшего и посчитать, сколько "толчков" будет совершено за этот период», — рассказал врач.

Он пояснил, что повышение температуры на один градус дает плюс 10 ударов в минуту. Если у заболевшего на 20 ударов больше нормы, можно смело прибавлять два градуса.

У взрослых и детей старше 10 лет норма — 60-80 ударов минуту. То есть, пульс 90 может говорить о температуре 37,5, а 100 — 38,5, уточнил Абакумов. Для дошкольников нормой пульса считается до 120 ударов в минуту, у детей 1-2 лет — до 130, у малышей до года — до 160.

«И не забываем про старые проверенные способы: потрогать лоб, спину, живот — они должны быть горячее обычного. При высокой температуре также могут покраснеть щеки, особенно у детей. И, конечно же, если человек трясется, жалуется на сильную головную боль и никак не может согреться, то температуру нужно сбивать», — добавил Абакумов.

