Глава Белгородской области сообщил о наплыве тысяч беженцев с Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки тысячи беженцев пересекли российско-украинскую границу. Большинство из них на своем транспорте разъехались по родственникам, в данный момент в 27 пунктах временного размещения Белгородской области находятся 1342 человека, половину из них уже готовят к отправке в другие регионы, написал он в своем Telegram-канале. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о готовности помочь соседям в приеме беженцев.

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«Не самая простая ночь выдалась, не самое простое утро. За прошедшие сутки тысячи человек перешли границу... Встретили, накормили, уложили спать. Я надеюсь, сделали все возможное, чтоб помочь людям в очень сложной ситуации... Очень многие пришли без одежды, без предметов первой необходимости. Во всем, что необходимо, мы, конечно, стараемся оказать содействие», — написал Гладков.

По его данным, на вокзале сейчас находятся более 450 человек, для них организовано питание. Глава региона отметил и помощь волонтеров, которые «с утра до ночи находятся вместе с беженцами». Сейчас, по словам губернатора, ситуация находится под контролем, в пунктах пропуска, которые накануне были переполнены, уже нет очередей.

Глава Курской области в своем Telegram-канале объявил, что регион готов помочь в приеме беженцев с Украины.

«У нас развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. Сейчас ищем возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней», — написал Роман Старовойт.

