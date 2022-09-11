Глава СПЧ назвал причину спокойных выборов в этом году

Спокойный ход выборов в этом году — это результат многолетней работы Центризбиркома, заявил журналистам Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев перед брифингом в ЦИК. Он отметил, что зафиксировано только несколько мелких нарушений и «ничего даже намекающего на скандал не наблюдается».

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«Думаю, что в огромной степени такой спокойный ход голосования определяется той работой, которую ведет ЦИК на протяжении уже многих лет. В прошлые годы на некоторых участках выборы отменялись, очень серьезные были решения по поводу руководителей некоторых избирательных комиссий. И это сказывается. Эта серьезность дает результаты: мы видим, что эти выборы проходят очень спокойно», — цитирует РИА Новости Фадеева.

Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов 9-11 сентября выявлено не было, уточнил он «Интерфаксу». Несколько мелких нарушений зафиксировал «Независимый общественный мониторинг», но они никак не смогут повлиять на итоги голосования, подчеркнул Фадеев.

По его словам, выборы различного уровня в 82 субъектах РФ проходят спокойно, явка избирателей в регионах «приличная», а где-то и «очень хорошая». В пример он привел Тамбовскую область, где уже 10 сентября явка на выборах губернатора составила 44%.

Глава СПЧ сообщил, что намерен проголосовать в воскресенье очно на своем избирательном участке, отметив при этом, что вовсе не против электронного голосования и считает, что за ним будущее избирательного процесса.

«Это удобно, эффективно, повышает явку. Дискуссия о том, быть ДЭГ или нет, просто не нужна», — добавил Фадеев.

