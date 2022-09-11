Кадыров пообещал разъяснить Минобороны «офигенную» ситуацию под Харьковом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал обратиться к главе Минобороны РФ и президенту страны, если в ближайшие дни не изменится тактика проведения спецоперации. В аудиообращении, опубликованном в своем Telegram-канале, он поблагодарил Минобороны за разъяснение причин ухода российских войск из Изюма, Купянска и Балаклеи, но это, по его словам, «абсолютно ничего не значит» и все эти города «будут возвращены обратно».

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«Я не стратег такого уровня, как Министерство обороны, но были допущены ошибки... Если сегодня-завтра не будет сделано изменение стратегии проведения специальной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны и руководство страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая есть на земле. Ситуация очень интересная, даже, я бы сказал, прям офигенная», — заявил Кадыров.

Глава Чечни сообщил, что там «уже находятся наши люди, и готовы выехать еще 10 тыс. бойцов».

«И мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы и вы увидите конкретные результаты», — добавил Кадыров.

