За прошедшие сутки в результате ударов по подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады терробороны в Новой Водолаге, а также по пункту дислокации иностранных наемников в районе Клугино-Башкировки российские войска уничтожили более 200 военнослужащих Украины и более 20-ти единиц боевой техники. Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ, находящимся в других районах Харьковской области, ликвидировано более 250 военнослужащих, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка РСЗО и 17 автомобилей, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Статья по теме: Кадыров пообещал разъяснить Минобороны «офигенную» ситуацию под Харьковом

«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники. В общей сложности только на данных двух направлениях с 6-го по 10-е сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными», — добавил Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил, что российские «Искандеры» нанесли удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на станции Красноармейск ДНР. А в Херсонской области авиация ВКС России уничтожила свыше 50 украинских военнослужащих и 7 единиц военной техники.

Конашенков добавил, что за сутки были поражены восемь пунктов управления ВСУ, 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103-х районах. В Николаевке ДНР и Вознесенске Николаевской области уничтожены склады боеприпасов, а в Старой Богдановке — радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей. Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, четыре беспилотника, две баллистические ракеты «Точка-У», две американские противорадиолокационные ракеты HARM, перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS и девять снарядов РСЗО «Ольха».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1933 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4883 танка и других боевых бронированных машин, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5469 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнили в Минобороны.

