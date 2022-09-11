Кубанские ученые нашли способ получения гипоаллергенного молока

В любом молоке содержится сложный белок казеин, который бывает двух типов: А1 и А2. Молоко с «хорошим» А2-казеином не вызывает аллергию, при расщеплении же А1-казеина образуется опиоидный пептид BCM7, увеличивающий выработку гистамина, который дает аллергическую реакцию. Ученые Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) создали генетический тест для коров, с помощью которого можно даже в самом раннем возрасте определить, «хороший» или «плохой» казеин будет содержаться в молоке. Это позволит животноводам сформировать «стадо А2», чтобы получать гипоаллергенную молочную продукцию, сообщается на сайте программы Минобрнауки «Приоритет 2030».

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«Для получения точных результатов достаточно небольшого количества генетического материала: наш метод позволит даже по одной молекуле ДНК в пробе показать, что в молоке этой коровы будет содержаться опасный А1-ген β-казеина. На полный анализ пробы требуется всего 20-60 минут», — рассказала автор разработки, научный сотрудник КубГАУ Валерия Князева.

К преимуществам этого метода также относятся менее строгие требования к стерильности лаборатории, автоматическая регистрация и интерпретация полученных результатов.

«Наша разработка позволяет сократить сразу несколько весьма трудоемких стадий традиционного исследования и помогает избежать классических ошибок и ложноположительных результатов тестирования», — подчеркнул проректор по научной работе КубГАУ, доктор биологических наук, академик РАН Андрей Кощаев.

