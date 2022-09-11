“Le Prince André. Князь Андрей Болконский” открывает сезон: премьера на новой площадке с живой музыкой

Опера-драма “Le Prince André. Князь Андрей Болконский” открывает сезон на площадке МТКМО (“Градский Холл”). 21 и 22 октября, 3, 17, 18 и 24 декабря состоятся премьерные показы масштабной постановки композитора Алексея Рыбникова. На сцене, специально увеличенной для этого проекта, артисты Театра Алексея Рыбникова и приглашенные звезды представят эпическую оперу-драму композитора — впервые в сопровождении камерного оркестра “Искусство музыки” (МТКМО).

Создатель легендарных рок-опер “Юнона и Авось” и “Звезда и смерть Хоакина Мурьеты” выступает автором либретто, композитором и режиссером-постановщиком музыкального спектакля по мотивам романа “Война и мир” Льва Толстого. Главным действующим лицом оперы-драмы — жанра, изобретенного Алексеем Рыбниковым, — становится сама музыка. Она раскрывает всю глубину чувств персонажей, вершит их судьбы и придает новое звучание одному из самых знаменитых произведений русской литературы.

“Le Prince André. Князь Андрей Болконский” невероятным образом сочетает в себе самые разные жанры, от рэпа до рока и мелодекламации. Арии исполняются на двух языках — русском и французском. Сохранить историческую точность помогают сценические костюмы в стиле XIX века и передающие дух эпохи декорации.

“Новое произведение Алексея Рыбникова еще раз доказало, что театр Рыбникова живет и продолжает свои эксперименты. В спектаклях Рыбникова музыка — живой участник действия. Она не просто диктует актерам их существование, но и доигрывает за них, играет с ними, сосуществует”.

В новом сезоне показами оперы-драмы “Le Prince André. Князь Андрей Болконский” планы Алексея Рыбникова не ограничиваются. Этой зимой на сцене МТКМО (“Градский Холл”) покажут знаменитую рок-оперу “Юнона и Авось” в постановке Театра Рыбникова (15 и 23 декабря), красочную музыкальную сказку “Буратино” (11 декабря) и специальную новогоднюю программу, полную сюрпризов (с 25 по 31 декабря), а также пройдут сольные и групповые концерты певцов МТКМО (“Градский Холл”).