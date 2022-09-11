Макрон позвонил Путину по поводу Запорожской АЭС

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны «подробно и откровенно» обменялись мнениями по ситуации на Украине «с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС». Разговор состоялся по инициативе французской стороны, передает пресс-служба Кремля.

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«С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены. Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ», — сообщили в Кремле.

Как отметили в пресс-службе, Путин также акцентировал внимание Макрона на оружии, поставляемом странами Запада, с помощью которого украинские силовики обстреливают гражданскую инфраструктуру Донбасса. Кроме того, стороны обсудили глобальную продовольственную безопасность. Президент РФ еще раз озвучил свою позицию, что вывозимое из черноморских портов зерно необходимо направлять прежде всего на нужды развивающихся стран.

«В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — подчеркнул Путин.

В предыдущий раз Макрон звонил Путину 19 августа после трехмесячного перерыва. 10 сентября у Макрона состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, уточняет ТАСС.

