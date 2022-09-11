«Намеренно и прицельно»: Минобороны обвинило ВСУ в обстрелах объектов энергетики

Ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры освобожденной российскими войсками территории ведутся киевским режимом намеренно и прицельно, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Киевский режим в целях дестабилизации обстановки на освобожденной российскими Вооруженными Силами территории и причинения страданий мирному населению продолжает намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередач. Подчеркну, что ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно», — заявил Конашенков.

По данным Минобороны с 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ. В результате прицельного огня по трансформаторной подстанции и линии электропередач Энергодар оставался без электричества 6 и 8 сентября.

Также, по словам Конашенкова, на территории ДНР украинская артиллерия многократно наносила удары по 22-м важным объектам электроснабжения. 1 сентября после удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», в результате чего под землей оказались заблокированы десятки шахтеров. А 10 сентября после обстрела ВСУ Петровского района Донецка вышли из строя 19 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались более 1600 гражданских объектов, отметил представитель Минобороны.

