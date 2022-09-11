Остановлен последний работавший энергоблок ЗАЭС

Шестой энергоблок атомной электростанции в Энергодаре на подконтрольной России части Запорожской области был остановлен в ночь на воскресенье. Об этом «Интерфаксу» сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, отключение было произведено в мягком, безопасном режиме около 4:00 мск.

Статья по теме: Запорожская атомная: психическая атака «Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние», — заявил Карчаа. Как сообщил агентству глава администрации Энергодара Александр Волга, электроснабжение города осуществляется штатно. «Частично по некоторым направлениям ведется работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны. Жилой сектор полностью освещен», — уточнил Волга. По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы ЗАЭС и города ведутся практически ежедневно с середины лета. Работу реакторов они не нарушили, но нанесли повреждения вспомогательным системам и энергораспределительной инфраструктуре.

