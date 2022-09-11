В ООН зафиксировали возврат индекса человеческого развития на пять лет назад

Индекс человеческого развития неуклонно рос на протяжении десятилетий, но в 2020 году начал снижаться из-за пандемии коронавируса, а в 2021-ом – продолжил падение, сведя на нет достижения предыдущих пяти лет, следует из отчета Программы развития ООН. При этом, ситуация на Украине в индексе еще не учитывалось.

Статья по теме: Павел Флоренский: человек есть сумма Мира

«Индекс развития человеческого потенциала — показатель ожидаемой продолжительности жизни в странах, уровня образования и уровня жизни — снижался два года подряд, в 2020 и 2021 годах», — говорится в отчете.

Эксперты ООН отметили растущее по всему миру чувство незащищенности на фоне невероятного глобального прогресса. По их мнению, это началось еще до пандемии COVID-19. Беспокойство людей усугубляли политические конфликты, рекордные температуры, пожары и ураганы. Неопределенность сегодняшнего дня не обязательно больше, чем в прошлом, считают в ООН. Тем не менее, люди все сильнее и чаще беспокоятся о будущем: согласно данным организации, шесть из семи человек во всем мире чувствуют себя неуверенно во многих аспектах своей жизни.

В качестве варианта выхода из этого «комплекса неопределенности» эксперты предлагают внедрить политику, ориентированную на три «I»:

— Investments (инвестиции): создать социально-экономические условия для процветания человечества.

— Insurance (страхование): защитить людей от неизбежных непредвиденных обстоятельств во времена нестабильности, а также защитить их основные свободы и безопасность.

— Innovation (инновации): создать новые возможности для светлого будущего.

