В России значительно снизилось потребление алкоголя на душу населения

Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008-ом на душу населения приходилось 15,7 литров спиртосодержащих напитков, то в прошлом году показатель упал до 9 литров. Кроме того, снизились заболеваемость и смертность, ассоциированные с потреблением алкоголя. Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, подготовленном ко Всероссийскому Дню трезвости, который отмечается 11 сентября.
«Российские ученые НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России провели исследование, за которое президент России Владимир Путин вручил в июне 2022 года Государственную премию. Согласно результатам этого исследования, потребление алкоголя в разы повышает риск возникновения онкозаболеваний и ухудшает прогнозы лечения. Кроме того, алкоголь ухудшает исходы при инфекционных заболеваниях», — сообщил Мурашко.
Министр напомнил, что регулярное употребление спиртного в конечном итоге приводит к дистрофическим и склеротическим изменениям мышц и внутренних органов, особенно печени и головного мозга. Меняется и качество жизни: человек становится слабее, появляется одышка при физической нагрузке, снижаются память икогнитивные функции, развивается депрессия.
«К сожалению, у многих вошло в привычку снимать стресс или усталость с помощью алкоголя. Нельзя забывать, что алкоголь — это депрессант! Граница перехода от ощущения снятия стресса и радостью после первой рюмки к чувству угнетенности, следующему за этим состоянием, малозаметна, что в итоге нередко приводит к бесконтрольному потреблению алкоголя — безопасный дозы алкоголя не существует», — предупредил Мурашко.
Он посоветовал россиянам снимать стресс после трудного дня физическими нагрузками и прогулками на свежем воздухе. И подчеркнул, что только общими усилиями в России удастся достигнуть национальной цели по увеличению продолжительности жизни до 78 лет.