В России значительно снизилось потребление алкоголя на душу населения

Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008-ом на душу населения приходилось 15,7 литров спиртосодержащих напитков, то в прошлом году показатель упал до 9 литров. Кроме того, снизились заболеваемость и смертность, ассоциированные с потреблением алкоголя. Об этом говорится в сообщении министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, подготовленном ко Всероссийскому Дню трезвости, который отмечается 11 сентября.

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«Российские ученые НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России провели исследование, за которое президент России Владимир Путин вручил в июне 2022 года Государственную премию. Согласно результатам этого исследования, потребление алкоголя в разы повышает риск возникновения онкозаболеваний и ухудшает прогнозы лечения. Кроме того, алкоголь ухудшает исходы при инфекционных заболеваниях», — сообщил Мурашко.

Министр напомнил, что регулярное употребление спиртного в конечном итоге приводит к дистрофическим и склеротическим изменениям мышц и внутренних органов, особенно печени и головного мозга. Меняется и качество жизни: человек становится слабее, появляется одышка при физической нагрузке, снижаются память икогнитивные функции, развивается депрессия.

«К сожалению, у многих вошло в привычку снимать стресс или усталость с помощью алкоголя. Нельзя забывать, что алкоголь — это депрессант! Граница перехода от ощущения снятия стресса и радостью после первой рюмки к чувству угнетенности, следующему за этим состоянием, малозаметна, что в итоге нередко приводит к бесконтрольному потреблению алкоголя — безопасный дозы алкоголя не существует», — предупредил Мурашко.

Он посоветовал россиянам снимать стресс после трудного дня физическими нагрузками и прогулками на свежем воздухе. И подчеркнул, что только общими усилиями в России удастся достигнуть национальной цели по увеличению продолжительности жизни до 78 лет.

