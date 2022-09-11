Власти Узбекистана задумали сделать Ташкент транзитным хабом для россиян

Ташкент может стать для жителей Уральского федерального округа и всей России новым транзитным хабом, заменив Стамбул, через который привыкли летать путешественники в другие страны. Об этом ТАСС сообщил генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

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«Узбекистан может стать для российских туристов как одним из самых популярных направлений для отдыха, так и новым транзитных хабом, заменив Стамбул, через который привыкли летать в разные страны путешественники», — заявил Хатамов.

Он отметил, что в данный момент прямые авиарейсы осуществляются из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени в узбекские города Бухара, Навои, Самарканд, Ташкент и Наманган, активно прорабатывается вопрос открытия прямого авиасообщения между Нижневартовском и Ферганой.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили о существенном росте спроса на авиабилеты в Узбекистан. За последние четыре месяца количество перелетов превысило показатель за весь прошлый год.

