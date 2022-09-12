21 сентября в Соборной палате состоится концерт «Божества и лягушки», посвящённый музыке эпохи высокого барокко

21 сентября в Соборной палате прозвучит музыка известных композиторов барочной эпохи. Оркестр исторических инструментов Prartum Integrum, а также солисты Сергей Фильченко (скрипка) и Людмила Фраёнова (сопрано, скрипка) исполнят инструментальные произведения Георга Телемана (концерт для скрипки с оркестром «Лягушка», оркестровая сюита «Мюзет»), Антонио Вивальди (Кончерто гроссо для скрипки с оркестром) и Георга Генделя (Кончерто гроссо для скрипки с оркестром). Также в программе «Божества и лягушки» будут представлены знаменитые барочные арии, ставшие музыкальной визитной карточкой своего времени.

Вечер пройдёт в Соборной палате – обладающем неповторимой акустикой большом зале Московского епархиального дома, расположенном в самом центре Москвы. Бережно восстановленные интерьеры и уникальная атмосфера позволят каждому посетителю насладиться великой музыкой в великолепном пространстве.

В первые десятилетия XVIII века пышно расцвело оперное искусство, насыщая чувственностью и театральностью все музыкальные жанры. Любимый композитор императрицы Марии Терезии — Иоганн Адольф Хассе, кумир англичан — Георг Фридрих Гендель, а также знаменитый «рыжий аббат» Антонио Вивальди — именно их акробатически виртуозные арии и завораживающие оперные молитвы будут сочетаться в программе «Божества и лягушки» с инструментальной музыкой барокко. В ней, однако, ничуть не меньше театра. Остроумно изображающий в сочинениях Георга Филиппа Телемана то гудящую волынку, то кваканье лягушек инструментальный барочный ансамбль— миниатюрная модель мироздания, где можно рукой подать от земли до неба.

В партиях солистов выступят Сергей Фильченко (скрипка) и Людмила Фраёнова (сопрано, скрипка).

Людмила Фраёнова – выпускница МГК им. Чайковского и Buchmann-Mehta School of Music (Тель-Авив). Специализируется на музыке эпохи барокко, как солистка выступает в России и за рубежом с музыкальными коллективами, признанными лучшими в исполнении старинных сочинений. Является лауреатом конкурсов имени Н. Сабитова (Уфа), «Славянская музыка» и «Дни Бетховена» (Москва). Принимала участие в концертах фестиваля «Московская осень», а также в форумах старинной музыки в Лимоне-суль-Гарда (Италия), в Вараждине (Хорватия), Goldberg Festival (Польша), La Renaissance, Bach-Vivaldi и Bella opera (Москва).

Сергей Фильченко - потомственный музыкант, окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию. В 1990 начал заниматься барочной скрипкой под руководством Марии Леонхард (Нидерланды). В 1993 году в составе Musica Petropolitana получил I премию на конкуре Van Wassenaer (Амстердам). Был удостоен почетных дипломов на международных скрипичных конкурсах в Брюгге (1996) и Амстердаме (1997), а в 1995 стал обладателем специального приза «За лучшую интерпретацию» на скрипичном конкурсе Locatelli в Амстердаме. В 1999 он стал скрипачом ансамбля Playel-Trio St. Petersburg, получившего впоследствии дипломы международных конкурсов в Брюгге (1999) и Роверето (2000); кроме того, с 2003 музыкант является концертмейстером оркестра Pratum Integrum, исполняющего музыку XVII-XIX веков в аутентичной манере на исторических инструментах. С 2015 осуществляет художественное руководство оркестром Quantum Satis. Принимает участие в концертах и записях с ведущими музыкантами мира, проводит мастер-классы по всему миру, участвует в многочисленных теле- и радиопередачах. С 2011 года – приглашенный профессор Гарварда.

Оркестр исторических инструментов Prartum Integrum исполняет музыку эпохи барокко и классицизма. Название коллектива в переводе с латыни означает «некошеный луг» -- таким образом оркестр заявляет об обширном репертуаре XVII–XIX вв., в котором до сих пор много неизвестных, но редких по красоте сочинений. Основан в Москве в 2003 году, известен как необычный и высокопрофессиональный ансамбль, любящий ураганные темпы и живые интерпретации. Присоединяется к эффектным музыкальным проектам концертного исполнения опер, балетов, кантат и ораторий в лучших залах обеих столиц.