Акции дня: бумаги VK Group росли на фоне завершения сделки

Бумаги VK Group были наиболее интересны для покупки на Мосбирже в понедельник, 12 сентября. Акции прибавили в цене +6,73% до 466,4 рублей за штуку.

Толчок к покупке акций дала новость о том, что «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами. Согласно условиям договора, платформа сервиса Zen перейдет компании VK, а «Яндекс» в свою очередь получит 100% сервиса доставки еды Delivery Club. Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ.

Акции VK Group торговались в плюсе как во время дневной сессии, так и вечерней. Бумаги «Яндекса» вечером вышли в плюс на +3,38% до 2163,8 рублей за штуку. Вечерние сессии на Мосбирже возобновились с 12 сентября.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,97% до 2449,65 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,42% до 1280,67 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:14 мск составила 94,02 долларов за баррель (+1,27%). Российская валюта слабела – 59,92 руб. за доллар.