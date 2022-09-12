Аналитик объяснил аномалию на рынке рублевых вкладов

На российском рынке рублевых вкладов уже пять месяцев наблюдается инверсия — когда ставки по вкладам на короткие сроки превышают ставки по длинным депозитам. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий связывает такую аномалию с ожиданием снижения процентных ставок в экономике. Об этом он заявил РИА Новости.

Статья по теме: ЦБ обязал банки доходчиво излагать условия вкладов

«В июле средние ставки по вкладам физических лиц в рублях на срок до 30 дней, кроме "до востребования", составляли 7,17%, тогда как ставки на срок свыше 3 лет – 6,23%. Такая аномалия называется инверсией. В обычных условиях ситуация является противоположной: чем больше срок вклада, тем выше по нему ставка. Такая аномалия связана с ожиданием снижения процентных ставок в экономике», — сообщил Осадчий.

По его данным, инверсия возникла в марте: тогда средние ставки по рублевым вкладам физлиц на срок до 30 дней, кроме «до востребования», достигли 16,25%, тогда как ставки на срок свыше трех лет были почти вдвое ниже – 8,41%. При этом, еще в феврале ситуация в среднем была нормальной: ставки по вкладам до 30 дней, кроме «до востребования», составляли 6,25%, ставки на срок свыше трех лет были 7,08%.

