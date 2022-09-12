В Белом доме испугались одного шага России

Предупреждение президента Путина во Владивостоке о прекращении всех поставок энергоносителей западным странам зимой и, в первую очередь, европейским порядком напугало Белый дом. Несмотря на то, что там, как утверждает издание Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники в администрации Байдена,- частично считают угрозы российского лидера блефом, потому что России деньги нужны самой для СВО, но все же помощники Джо Байдена в последние дни не намерены сидеть, сложа руки, и решили изучить возможности увеличения экспорта американского сжиженного газа (СПГ) в Европу. В Белом доме хорошо понимают, что угроза полного прекращений поставок российских нефти и газа на Запад угрожает не только Европе, но и самим США, хотя, скорее всего, не так сильно.

Сообщение о закрытии газопровода «Северный поток 1» и последовавший за этим скачок цен на газ в Европе встревожил Белый дом, потому что ухудшившаяся ситуация может свести на нет все экономические успехи администрации Байдена в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

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Ситуация в Европе, между тем, пишет WP, ухудшается в последние дни с удивительной скоростью. ЕЦБ, к примеру, на прошлой неделе поднял учетную ставку на целых 0,75%, а еврочиновники открыто говорят, что ждут осенью «значительного замедления» развития европейской экономики.

В Министерстве финансов США считают, что последствия рецессии в Европе для США будут «скромными» и что с ними можно будет справиться. На торговлю с Европой приходится менее 1% ВВП США. Большинство американских экономистов сходятся во мнении, что снижение покупательского спроса в Европе не очень сильно затронет американские компании. К тому же, Америка сама добывает достаточно нефти и газа и прекращение поставок российских энергоносителей больно по Америке ударить не должно.

Минимальным будет эффект на экономику США, если Россия продолжит торговать нефтью и только сократит экспорт газа в Европу. Это даже будет на руку американским газовикам.

США, может быть, и рады помочь европейским союзникам с газом, но их возможности ограничены. Белый дом и так уже очень резко увеличил поставки СПГ в Европу, куда сейчас уходит приблизительно 70% всего экспортного газа из Америки. После марта США поставили Старому свету 30 млрд кубометров газа.

Советники и помощники Джо Байдена в последние дни провели несколько мозговых штурмов, пытаясь найти способы дальнейшего увеличения поставок газа в Европу. Однако быстро увеличить мощность СПГ-терминалов, через которые американский газ отправляется на другой берег Атлантического океана, похоже, невозможно.

«Нас, конечно, очень тревожит обстановка в мире,- заявила 8 сентября репортерам министр финансов Джанет Йеллен.- Мы делаем все возможное, чтобы помочь с СПГ».

Однако полное прекращение поставок российской нефти представляет ощутимую угрозу не только для европейской, но и для американской экономики. Напомним, именно Йеллен была автором и главным сторонником идеи введения ограничений цен на нефть из России. И именно в ответ на принятие этих ограничений на встрече G7 президент Путин пригрозил Западу полным прекращением поставок нефти, газа, угля и топочного мазута.

«Если Европа погрузится в депрессию после прекращения поставок российских энергоносителей и баррель нефти подорожает до 150 долларов, то последствия этого для Америки могут оказаться тяжелыми»,- объясняет экономист из колледжа Дартмута Мэттью Слотер.

«Россия прекратит торговать нефтью до вступления в силу большого дисконта,- вторит ему экономист Moody’s Analytics Марк Занди.- Это столкнет экономику в рецессию. Цены на бензин рванут вверх и за какой-нибудь день вновь станут выше 5 долларов. Экономика не сможет «переварить 5 долларов за галлон».

В американском Минфине сейчас пока абсолютно уверены, что Владимир Путин свою угрозу не выполнит. Они также отмечают, что через три месяца вместе с ограничениями вступит в силу европейское эмбарго на российскую нефть.

«Россия может блефовать, что она не будет продавать энергоносители по установленной (Западом) цене,- подчеркнул заместитель госсекретаря Уолли Адейемо,- но тактика отказа от продажи и хранение нефти противоречит здравому смыслу и логике».