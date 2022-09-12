«Друг в беде не бросит, лишнего не спросит…»

Похоже, интрига последних дней — как отразится на динамике Индекса Мосбиржи допуск инвесторов из стран, не считающихся недружественными, а также иностранных компаний, контролируемых российскими лицами, к торгам акциями — окончательно разрешилась.

Большинство аналитиков склонялось к мысли, что эта категория инвесторов сбросит «ненужные» акции в первые же часы торгов, а рынок в течение дня переварит этот навес продавцов.

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Но этого не произошло. Пока, судя по характеру торгов, желания продавать нет вообще. Скорее, возникает ощущение, что дружественные нерезиденты, наоборот, отпраздновали свое возвращение на российский рынок новыми покупками, причем по всему спектру бумаг. В пользу такого предположения говорит тот факт, что по итогам первого часа торгов только три бумаги (да и то не самые ликвидные) из всего списка Московской биржи торговались с понижением котировок относительно пятничного закрытия.

В целом же, за первый час торгов Индекс Мосбиржи прибавил 1,3%, снова взяв курс на сильное сопротивление 2500 пунктов. Ранее приближение к этой отметке неоднократно вызывало фиксацию прибыли и даже открытие шортов, что роняло рублевый индикатор рынка. Сейчас же некоторые аналитики ждут пробоя уровня, не исключая, что это может случиться уже на текущей неделе. Если прогнозы оптимистов оправдаются, то нас ждет новая волна роста.

Пока же повышенным спросом пользуются акции черных металлургов. Никаких позитивных новостей по ним нет, но многие трейдеры стали приобретать эти бумаги на среднесрочную перспективу в уверенности, что скорее рано, чем поздно, Европа начнет опосредованную покупку российской стали из-за нерентабельности собственных производств.

Нефть в ходе азиатских торгов пыталась было скорректироваться после пятничного 4-процентного роста, но с открытием европейских площадок пошла вверх и сумела преодолеть отметку $92 за баррель. Таким образом, вполне вероятно, что котировки «черного золота» вновь вернутся в коридор $92-105.

Стоит отметить, что вновь опережающими темпами растет цена на российский сорт Urals: если к исходу первого часа торгов Brent всего лишь отыграл азиатскую просадку, то марка Urals подорожала на 0,7%. Это говорит об увеличении закупок российской нефти, которая пока еще продается к эталонному сорту с большим дисконтом, составляющим сейчас около 23%. До начала спецоперации дисконт равнялся 2—4 долларам, а после введения жестких санкций в отношении России в отдельные дни превышал 30%. Кроме того, интерес к Urals подогрело сегодняшнее сообщение о том, что Индонезия рассматривает возможность начать закупать российскую нефть в больших объемах.

Естественно, такая картина на нефтяном рынке провоцирует покупки акций отечественных нефтяных компаний, которые пока выглядят чуть лучше рынка. Высокий спрос на «Лукойл» и «Роснефть» также поддерживается ожиданиями, что менеджмент компаний вот-то объявит о решении выплатить полугодовые дивиденды.

Намного хуже Индекса Мосбиржи торгуется «Газпром», и это с учетом того, что бумага вошла в список стратегически важных, и дружественным нерезидентам ее продавать запрещено.

«Я не понимаю, почему рынок не берет во внимание более чем 20-процентную дивидендную доходность “Газпрома”, — поделился с «Экспертом» своим мнением один из крупных трейдеров. — Не исключаю, что бумага вырастет как минимум на 15—20% к концу месяца, когда собрание акционеров должно утвердить выплату дивидендов».

Пока все говорит о том, что рост рынка акций продолжится в течение всего дня. На мировых биржах ситуация «зеленая», подрастают как фондовые индексы, так и котировки сырьевых ресурсов. О «бычьих» настроениях крупного капитала говорит и наблюдающийся безоткатный рост биткоина 6-й день подряд. Очень часто динамика основной мировой криптовалюты служит опережающим индикатором движения других рисковых активов.

Сегодня возобновятся вечерние торги акциями, входящими в список Индекса Мосбиржи. Они пройдут с 19:05 по 23:50 мск. Аналитики предупреждают, что ликвидность в это время будет низкой, поэтому движения рынка могут быть очень сильными.

По-прежнему все спокойно в валютной секции Московской биржи. Сегодня торги фьючерсом на курс доллар-рубль начались в 9:00 мск. В первый час спекулянты пытались просадить рубль на ожиданиях того, что дружественные нерезиденты начнут продавать акции и скупать валюту для ее вывода из страны. Но рублевым «медведям» пришлось фиксировать убытки, поскольку рынок акций пошел в гору, а торги «живым» рублем начались без принципиальных изменений относительно уровня закрытия в пятницу.

Пока коридор 60—61 руб. за доллар остается для российской валюты актуальным.