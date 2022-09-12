Эфир слился перед слиянием

В последние дни на фоне начавшегося ослабления доллара многие активы, не исключая и криптовалюты, показывают рост. Одной из причин этого стало широко распространившееся мнение о том, что во вторник в США будут опубликованы очень благоприятные данные по инфляции. Называют цифры, 8,1%, 8% и даже 7,8%. Это позволило бы ожидать в дальнейшем менее жесткой политики ФРС.

В результате, например, евро, еще недавно уходивший ниже $0,99, в понедельник достиг $1,0198. Золото с начала недели прибавляло около 1%, а серебро на закрытии «шортов» взлетало и вовсе на 6%. Биткоин достигал $22385, прибавляя за день более 3%, а за последнюю неделю – более 20%.

Однако для эфира это ралли закончилось еще в воскресенье: в понедельник он потерял более 4%, упав до $1709. В биткоинах же он терял в течение дня более 7%.

Такая разница между двумя ведущими криптовалютами объясняется приближением эпохального события – беспрецедентного обновления Ethereum. Известное, как «Merge» («слияние), оно ожидается в четверг и станет первой в истории попыткой перехода действующего блокчейна с протокола PoW (Proof-of-Work – майнинг) на PoS (Proof-of-Stake – стейкинг). Если ранее согласование новых блоков обеспечивали майнеры, то вскоре этим займутся валидаторы, заблокировавшие часть своих эфиров в стейкинге. Энтузиасты обновления говорят, что оно станет точкой отсчёта новой эры в истории Ethereum.

Механизмы защиты станут надежнее и дешевле. Будет решена проблема масштабируемости, вырастут скорости и снизятся комиссии. Энергопотребление сети должно упасть на 99,9%, что позволит называть ее экологичной – для биткойна это невозможно из-за PoW-майнинга – и к монете и возможностям блокчейна Ethereum институциональных инвесторов, заинтересованных в следовании принципам ESG. В общем, перед эфиром маячат перспективы стать «номером 1» в криптомире. Именно по этой причине в последнее время его и покупали энтузиасты.

Но есть и критики этого начинания.

Прежде всего, возможны проблемы переходного периода, которые, как минимум, выразятся в резко возросшей волатильности. Она, собственно, уже растет. Не исключены простои сети, ожидаются проблемы и у токенов, созданных на базе Ethereum.

Вчера, например, криптовалютный кредитор Hodlnaut предупредил о рисках, связанных с «Merge». Резкие скачки цен на токены, связанные с сетью Ethereum, могут привести к тому, что смарт-контракты автоматически ликвидируют активы, говорится в его заявлении. Речь идет о программах, которые автоматически срабатывают при соблюдении определенных условий и популярны, например, в приложениях децентрализованных финансов на основе Ethereum.

Репутация у Hodlnaut непростая: в Сингапуре идет расследование после прекращения вывода ею средств. Компания была одной из пострадавших во время крипто-кризиса в нынешнем году. Но на рынок эфира предупреждение подействовало. К тому же, опыт сбоев в ходе обновления уже был: в мае, например, серьезные проблемы были в Beacon Chain – центральной цепи обновленной версии Ethereum.

У быков, впрочем, свои аргументы. Они говорят, что все возможные критические сбои уже выявлены, и именно поэтому обновление готовилось так долго. К тому же процесс пройдет в несколько этапов.

Bloomberg цитировало в понедельник руководителя отдела стратегии цифровых активов в Fundstrat Global Advisors LLC Шона Фаррелла, по словам которого после трех предыдущих обновлений Ethereum эфир не поддался распродаже по типу «продай новости».

«Мы продолжаем открывать длинные позиции по эфиру, используя падения как возможности для покупки», — заявил он.

