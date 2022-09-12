ФАС одобрила покупку холдингом «Коломенский» тверской компании «Волжский пекарь»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» о покупке ОАО «Волжский пекарь».

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В апреле текущего года «Коломенский» подписал соглашение о покупке ООО «Фацер» с финским производителем хлебобулочных изделий Fazer, покинувшим российский рынок. После закрытия сделки ООО «Фацер» стало называться ООО «Хлебный дом». Сумму сделки разглашать не стали. Отмечалось, что приобретение ООО «Хлебный Дом» позволит холдингу выйти в Северо-Западный федеральный округ и начать работать в новых продуктовых категориях.

«Коломенский» входит в число лидеров по производству хлебобулочных изделий в РФ. У компании четыре площадки в столичном регионе, мощности компании составляют 700 тонн в сутки. В портфель холдинга входят марки «Коломенское», «Шоколадница», «Мастер пирогов», «Ржаной край», «Здоровый край» и «Даниловский» и прочие. В штате компании свыше 2,5 тыс. сотрудников.

«Коломенский» является лидером на рынке хлебобулочных изделий России. Согласно данным консолидированной финансовой отчетности холдинга, в прошлом году его выручка составила 14,5 млрд рублей.

Основным владельцем расположенного в Твери «Волжского пекаря» (54,8%), по данным ЕГРЮЛ, выступает областной депутат Лилия Корниенко, которая входит в состав комитета по аграрной политике и природопользованию. Выручка компании в прошлом году составила 2,7 млрд руб. против 2,6 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток в 2021 году — 10,8 млн руб. против чистой прибыли в 3,9 млн руб. в 2020-м.