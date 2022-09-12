ФСБ предотвратила организованные украинской спецслужбой теракты в Крыму и Херсонской области

Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым», — указывается в пресс-релизе ведомства.

Оперативная игра — система контрразведывательных мероприятий, при которых действия противника оказываются под контролем, поясняет «РИА Новости».

Также сообщается, что российские контрразведчики выявили сотрудника СБУ, руководившего завербованными источниками из числа националистов.

В настоящий момент установлены исполнители и пособники операции, а также каналы связи и способы финансирования; изъяты улики.