Для Германии приготовили газовую ловушку

Многие поставщики электроэнергии в ФРГ, включая таких гигантов, как Uniper SE и RWE AG, ранее требовавшие от «Газпрома» переходить на краткосрочные контракты, сейчас вынуждены подписывать контракты с поставщиками газа на 15-20 лет.

«Сейчас в работе находятся на разных стадиях много транзакций,- приводит Bloomberg слова Майкла Сабеля, главы американской газовой компании Venture Global LNG, недавно подписавшей 20-летний контракт с немецкой коммунальной компанией EnbW AG.- Думаю, теперь таких контрактов будет подписываться много».

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Разворот на 180 градусов в длительности действия контрактов подчеркивает дилемму, перед которой оказалась Европа. Оставшись фактически без российского газа и столкнувшись с очень реальной угрозой сползания экономики в рецессию, энергетические и коммунальные компании вынуждены подписывать долгосрочные контракты на поставку сжиженного газа (СПГ) несмотря на то, что длительные договорные обязательства ставят под угрозу срыва переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии, в котором Европа стремится занять лидирующее положение.

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По всему континенту сейчас изучают использование плавучих СПГ-платформ (FSRU), строительство которых занимает намного меньше времени, чем СПГ-терминалов. Германия, до недавнего времени получавшая более половины необходимого газа по газопроводам из России, сейчас строит пять плавучих платформ. Причем, еще две будут взяты в аренду. Три СПГ-платформы должны начать работать уже предстоящей зимой.

Президент американской газовой компании Sempra Infrastructure LLC Дэн Брулетт, подписавший летом долгосрочный контракт с одной из немецких фирм, рассказал на энергетической конференции Gastech в Милане об «огромном» интересе к развитию «долгосрочных отношений» с Европой.

Несмотря на переход на долгосрочные контракты в Берлине не собираются отказываться и от намеченных климатических целей. Германия, напомним, пообещала сделать к 2045 году немецкую экономику безуглеродной, а также уже к 2035 году начать вырабатывать всю электроэнергию из возобновляемых источников энергии. Конечно, по выбросам вредных веществ газ вдвое «чище» угля, но он все равно намного «грязнее» возобновляемых источников энергии. В Европе договорились временно заменить им уголь и сделать основным видом топлива на переходный период к «чистой» энергетике.

«Природный газ будет нам нужен еще какое-то время,- рассказал агентству Bloomberg бывший партнер в юридической фирме Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Ульрих Шольц.- Германия просто не может достаточно быстро все их заменить».

Сейчас Германии, наиболее зависимой в недавнем прошлом от российского газа стране в Европе, необходимы дополнительно как минимум 40 млн тонн СПГ, по словам финансового директора Venture Global Тома Эрла. В следующие же 7-9 лет Европе потребуются еще порядка 200 млн тонн сжиженного газа.