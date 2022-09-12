Индекс экономической уверенности вырос только у россиян-телезрителей

В период с 29 августа по 4 сентября индекс экономической уверенности россиян составил -2 пункта. При этом, у тех, кто узнает новости из телевизора, показатель вырос до +10 пунктов, а у интернет-пользователей снизился до -25 пунктов, следует из данных исследовательского холдинга Ромир.

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«Индекс экономической уверенности россиян среди телезрителей за неделю вырос с 7 до 10 пунктов. В то же время среди тех, для кого источником информации служит YouTube, индекс сократился с -10 до -25 пунктов. В целом в период с 29 августа по 4 сентября индекс экономической уверенности россиян составил -2 пункта, продолжив колебания вокруг нейтральной отметки», — говорится в сообщении Ромир.

По данным исследователей, общий индекс экономической уверенности россиян резко упал в марте до -18 пунктов. В положительную область показатель перешел только в июле, однако в августе вновь снизился до -4 пунктов — три четверти опрошенных (как телезрителей, так и поклонников YouTube) тогда считали, что в экономике РФ в той или иной степени есть проблемы. На неделе с 22 по 28 августа индекс экономической уверенности вернулся в положительную зону, увеличившись до 3 пунктов. При этом каждый второй россиянин признался, что не заметил изменений своего материального положения за прошедший месяц.

Индекс экономической уверенности представляет собой совокупность оценки россиянами текущей экономической ситуации в стране и их ожиданий относительно перспектив ее развития. Показатели рассчитываются как разница между положительными и отрицательными ответами. Выборка панели репрезентирует население российских городов с численностью более 10 тысяч человек, уточнили в Ромир.

