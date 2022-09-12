Индонезия заявила о планах по налаживанию импорта нефти из России

Индонезия рассматривает возможность наладить импорт нефти из России с целью сдержать рост цен на своем внутреннем рынке.

Об этом заявил президент азиатского государства Джоко Видодо, пишут «Ведомости».

Отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Индонезия закупать нефть из РФ, глава государства заявил, что если речь идет о стране, которая дает лучшую цену, то «конечно». По словам Видодо, отслеживаются «все варианты». «Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа. Мы хотим найти решение», — пояснил президент.

Отмечается, что если Индонезия последует примеру Индии и Китая, увеличив закупки российской нефти благодаря дисконту, это поможет Москве компенсировать значительную часть потерь от снижения поставок в европейские страны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные консалтинговой компании Rystad Energy, с марта по май текущего года страны АТР нарастили импорт российской нефти Urals в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом. За этот же период европейские страны сократили импорт нефти из РФ на 554 тыс. б/с, с 2,04 млн до 1,49 млн. При этом азиатские перерабатывающие заводы увеличили закупки из Росстии на 503 тыс. б/с — они поднялись с 1,14 млн в январе-феврале до 1,52 млн в марте-мае.

В настоящий момент главными покупателями российской нефти являются Индия и Китай.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в незападных странах, в том числе в Индонезии, раздается все больше заявлений о неприемлемости ценового потолка на энергоносители из России. В минфине США 9 сентября сообщили, что «существенно продвинулись» в создании механизма ограничения цен на российскую нефть. В частности, там собираются исключить из своих расчетов предельной цены премию за фрахт танкеров, который резко подорожал с марта. Предполагается, что цена на российскую нефть не должна превысить суммы расходов на ее добычу, очистку и транспортировку до экспортных ворот. По выкладкам авторов этих ограничений, получается не более $40 за баррель.