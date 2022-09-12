Мэр Харькова сообщил, что в городе отключено электричество и водоснабжение

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отключении света и водоснабжения в городе.

«Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», —написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Как пишет «РИА Новости», в городе также перестал работать метрополитен, наблюдаются перебои с интернетом.

В воскресенье, 11 сентября, местные СМИ писали, что на харьковской ТЭЦ-5 начался пожар, передает агентство. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о полном отсутствии электричества в Харьковской области и о частичном — в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск из-под Харькова в ДНР. Как пояснил официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, это было сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.