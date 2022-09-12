Минфин не поддержал идею ретейлеров ввести параллельный импорт алкогольных напитков

Министерство финансов РФ выступило против включения алкоголя в перечень товаров, параллельный импорт которых в Россию разрешен.

Ведомство уже проинформировало о своей позиции правительство, пишет «Интерфакс».

Ранее с предложением разрешить параллельный импорт спиртного выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят ведущие российские розничные сети, в частности, X5 Retail Group, «Магнит» и «Лента».

Как сообщил агентству осведомленный источник, в Минфине убеждены, что параллельный импорт спиртных напитков значительно увеличит риски ввоза в Россию контрафактной продукции, связанные в том числе с проблемами при выявлении контрафакта в отсутствие разрешения правообладателя. Принимая во внимание, что нелегальный оборот алкогольной продукции ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, Минфин отказался поддержать инициативу ретейлеров.

АКОРТ обратилась в Министерство финансов с призывом разрешить параллельный импорт алкоголя в середине августа. Как сообщал «Коммерсантъ», соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко направил председатель президиума ассоциации Игорь Караваев. В нем речь шла о таких брендах, как Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel`s и Hennessy. Указывалось на то, что из-за санкций импорт спиртного из США полностью прекращен, а Евросоюз запретил поставки алкоголя дороже €300 за единицу товара; небольшие поставщики взвинтили цены и ввели квоты на отгрузку, в результате чего возник серьезный дефицит в этой категории товаров. По итогам первого полугодия 2022 года ввоз всех крепких напитков в Россию сократился почти на 35%, до 32,65 млн л, отмечалось в обращении АКОРТ. Многие производители ушли из РФ, при этом заместить их продукцию в ближайшей перспективе не представляется возможным, поясняли в ассоциации.

В конце июня президент РФ Владимир Путин легализовал параллельный импорт, разрешающий ввоз в Россию официально изготовленных товаров, которые поставлены в третьи страны, однако не разрешены к импорту на территорию РФ. В составленный Минпромторг перечень товаров, которые можно завозить в Россию без согласования с правообладателем, попали более пятидесяти категорий, среди которых автозапчасти и автомобили, электроника, бытовая техника, игровые приставки и многое другое.