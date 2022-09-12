Минфин анонсировал первые с февраля аукционы ОФЗ

Минфин опубликовал график аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) на третий квартал 2022 года, согласно которому аукционы планируется провести 14, 21 и 28 сентября. С февраля аукционы не проводились. Всего в третьем квартале планируется разместить ОФЗ на 40 млрд рублей, следует из сообщения на сайте ведомства.

Статья по теме: Доля нерезидентов в ОФЗ России выросла впервые за десять месяцев «Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2022 г. – 40,0 млрд. руб. по номинальной стоимости», — говорится в сообщении Минфина. Ориентировочный объем размещения ОФЗ сроком от пяти до десяти лет включительно составляет 30 млрд рублей, от десяти лет — 10 млрд рублей. В последний раз Минфин выходил на долговой рынок 9 февраля.

