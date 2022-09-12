Мосбиржа решилась на неоднозначный шаг

Московская биржа предоставляет доступ клиентам-нерезидентам к рынку акций, говорится в сообщении торговой площадки. С 12 сентября 2022 года биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.

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При этом клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.

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Мосбиржа обратила внимание на то, что список стратегических предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, был расширен, при этом он не является окончательным и может быть изменен. Сейчас в список, в частности, входят такие компании, как «Газпром», «Роснефть», Аэрофлот», «Алроса», Интер РАО, «Росстети».

«Список носит информационный характер, не является финальным и не может служить единственным источником информации о списке предприятий, на которые распространяются ограничения», — указали представители Мосбиржи.

Стоит отметить, что профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) начали регистрировать клиентов-нерезидентов на Московской бирже с 8 августа текущего года. Для предоставления доступа клиентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

Для предоставления доступа клиентам-нерезидентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также представить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации. Отсутствие дополнительных сведений не позволит клиентам-нерезидентам совершать операции на фондовом рынке.

Возвращение нерезидентов из дружественных стран на Московскую биржу — это позитивное событие для рынка, отметил в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Существуют опасения, что они могут активно выходить из российских бумаг с последующей конвертацией средств в валюту, однако пример рынка ОФЗ говорит об обратном.

В начале августа ЦБ РФ допустил к торгам ОФЗ нерезидентов из стран, которые не являются недружественными, но какого-либо значимого увеличения объёмов не наблюдалось, да и продаж тоже, указал аналитик. При этом на долю таких инвесторов приходится около 140-280 млрд ОФЗ. Соответственно, если динамика рынка облигаций служит ориентиром, то можно рассчитывать, что рынок акций также не заметит каких-либо значимых продаж.



Как предположил Андрей Кочетков, стоит ждать небольшое увеличение объёмов торгов, но в остальном всё останется по-прежнему. По своим мультипликаторам российский рынок один из самых дешёвых в мире. Его стоимость к ожидаемой прибыли едва превышает 3. То есть компании могут выкупить себя с рынка чуть более чем за три года. Соответственно, вместо рисков выхода нерезидентов из дружественных стран может состояться приток средств.

Конечно, риски российского рынка остаются высокими, но они во многом уже заложены в текущие цены. При этом потенциальная выгода может быть внушительной. Дивидендная доходность по некоторым бумагам может превышать 10%, как, например, в акциях МТС, или даже 20%, как в акциях «Газпрома». Подобных историй на зарубежных рынках нет, а значит, уверен Андрей Кочетков, спрос на отечественные бумаги со стороны дружественных нерезидентов будет.



Между тем, как рассказал «Эксперту» начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, за первые 10 минут торгов понедельника в акциях Индекса МосБиржи наторговывали порядка 3 млрд рублей. Величина сопоставима с данными прошлой недели, то есть никакого явного влияния возвращения нерезидентов пока не прослеживается. Более того, рынок акций растет на 0,7% по индексу Мосбиржи.

Доля нерезидентов дружественных стран ранее составляла не более 2% ежедневного оборота на рынках торговой площадки, напомнил аналитик. То есть объемы акций, даже если все нерезиденты захотят продать свои бумаги относительно небольшой. Резиденты могли ожидать некоторого навеса предложения, но пока, отметил Альберт Короев, его нет, что само по себе провоцирует рынок к росту.