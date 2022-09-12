Новый покупатель российской нефти не боится американских санкций

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в условиях роста цен на энергоносители страна может начать закупать нефть из России. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна и она дает лучшую цену — конечно», — сказал глава государства.

Статья по теме: На нефть может повлиять событие, которого мало кто ожидал

Как пишет издание, Москва предложила Джакарте поставлять нефть по цене на 30% ниже рыночной. В СМИ заметили, что Индонезия уже много лет не закупала нефть из РФ в больших объемах. При этом за попытку платить за поставки выше ценового предела, установленного странами G7, индонезийские компании могут оказаться под санкциями, говорится в материале.

Отечественные эксперты уверены, что Индонезия вполне может перейти к закупкам российской нефти. Более того, как считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, страна может ее покупать как для своих внутренних целей, так и для перепродажи, смешивая ее с нефтью из других стран.

«Малайзия, например, это делает. Сообщалось, что данная страна поставляет нефть в тот же Китай в больших объемах, чем добывает. А что это значит? Что Малайзия явно перепродает российскую нефть. И это только верхушка айсберга», — отметил он в комментарии «Эксперту».

России при этом продажи в Индонезию будут выгодны даже в условиях дисконта, полагает Станислав Митрахович. «Попадут ли индонезийские компании под санкции? Если сделки будут осуществляться вне доллара, с другими страховщиками, вряд ли. Объявить сразу санкционную войну всем странам мира у США не получится. Россия может прекратить поставки в те страны, которые согласятся с потолком цен, тогда в мире будет нехватка нефть. Для Вашингтона новый виток энергетического кризиса может стать большой проблемой, потому что в Европе придут политики, которые скорректируют свой курс относительно России», — резюмировал он.

В свою очередь эксперт по вопросам энергетики Борис Марцинкевич заметил, что Financial Times высказывает относительно возможного санкционного давления на Индонезию исключительно свое мнение, которое может не только не отражать реальность, но и вряд ли будет волновать компании в этой стране и в России.

«Если же говорить о рисках того, что предложение от G7 будет воспринято кем—то еще... Ну, это просто планирование, и оно само по себе, а жизнь сама по себе. На ВЭФ явно показали, чем это грозит. “Газпром” и CNPC договорились об оплате поставок в рублях и в юанях. В итоге информация для мирового финансового капитала, который пытается контролировать США просто отсутствует. Так почему кто—то должен слушать G7?!», – заявил он «Эксперту».

Статья по теме: Потолок цен на нефть — путь к мировому кризису

В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин полагает, что угроза попадания под санкции для иностранных компаний-партнеров РФ существует. Однако благодаря различных отработанным схемам их влияние практически сводится к нулю.

«Какие—то компании боятся, какие—то нет. Обычно опасаются государственные нефтяные компании, например, Китая. Это происходит в силу того, что они ведут бизнес по всему миру. Но ничего не мешает вести закупку компаниям, которые были созданы под такие вещи. Условно: они купили, заплатили, попали под санкции, ликвидировались. Новая компания сделала тоже самое. На самом деле есть масса схем, помогающих бороться даже со вторичными санкциями, опыт Ирана показателен. То есть, имеется большой сегмент бизнеса, который готов жертвовать ради скидок», — указал он «Эксперту».

Директор ФЭР выразил уверенность, даже после введения санкций европейцы будут покупать нефть, произведенную в России. Просто импортировать ее им придется более сложными путями.

«Когда не было санкций, продавали нефть с небольшим дисконтом в 1-2 доллара, теперь он вырос в 10 раз. И чем сложнее схема продажи, чем она рискованнее, тем дисконт выше. Самый простой вариант: танкер вышел из порта А, и по дороге российская нефть вдруг становится, например, нефтью из ОАЭ. Даже смешивать ничего не надо. Да, это стоит денег, но доказывает, что нет ничего невозможного», — заметил он.

При этом, подчеркнул Сергей Пикин, вычислять российскую нефть с помощью анализов, как это раньше заявляли в ЕС, конечно же, не будут. Тем более, учитывая тот факт, что нефть из РФ похожа на отдельные сорта сырья из других стран. Например, из Ирака.

«Кроме того, схему физического разбавления в танкере никто не отменял. По большому счету все эти схемы не дают просесть добыче, но они имеют цену, приводят к колоссальным издержкам и повышению стоимости товара. То же происходит с углем, все страдают из-за санкций, которые привели к обмену рынками. И по факту никто от этого не выиграл», — заключил он.