Олег Дерипаска поздравил студентов-стипендиатов En+ Group

В этом году энерго-металлургический холдинг En+ Group будет выплачивать персональные стипендии 179 студентам из 16 городов России. Основатель компании Олег Дерипаска поздравил каждого стипендиата с прохождением отбора и пожелал каждому «обрести свой собственный, неповторимый путь , дело своей жизни».

В этом году число стипендиатов выросло втрое по сравнению с 2021, после старта программы их было 66 человек. Всего заявки на участие в корпоративной стипендиальной программе в 2022 году подал 561 студент. Таким образом, конкурс на получение стипендии составил три человека на место, а больше всего заявок — 238 — прислали будущие медики, уточнили в En+ Group

В числе специальностей, помимо медицины, также есть педагогика и традиционные для компании направления: энергетика, металлургия, теплоэнергетика и теплохимия.

Принять участие в конкурсе могли студенты очной формы обучения профильных вузов и колледжей, имеющих государственную аккредитацию. Кроме высокой академической успеваемости, учитывались такие критерии претендентов, как наличие публикаций и научных достижений, активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных и волонтерских акциях.

Размер стипендий утверждается индивидуально и составляет от 2,5 тыс до 25 тыс рублей ежемесячно.

Как уточнили в компании, в этом году выросло не только количество участников, но и число вузов-партнеров. Так, в 2022 заявки поступили из 50 учебных заведений, расположенных в 18 городах России. Отметим, что награждение стипендиатов этого года состоялась на производственных объектах компании. Там победителям также вручили памятные подарки и поздравительные письма.

«Особенно важным является то, что наши победители прошлого года не просто получали ежемесячную стипендию, но и были полноценно вовлечены в жизни En+ Group: участвовали в волонтерских и спортивных мероприятиях, погружаясь в культуру, знакомились с ценностями компании», — прокомментировала Наталья Альбрехт, директор по персоналу En+ Group. Она выразила надежду на то, что победа в конкурсе мотивирует студентов на дальнейшее профессиональное развитие.

Компания будет рада видеть стипендиатов в качестве своих будущих сотрудников, добавила Наталья Альбрехт. По оценкам компании, многие из них уже решили связать судьбу с En+ Group после защиты диплома. Так, в этом году на работу в компанию пришли 6 выпускников стипендиальной программы. А всего в 2022-м кадровый состав компании пополнился 85-ю выпускниками вузов и колледжей, где они учились по целевым образовательным программам компании.

Напомним, что En+ Group поддерживает несколько образовательных и научных проектов в регионах России. Так, в партнерстве с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИРНИТУ) компания реализует проект «Академия IT». Вуз ежегодно выпускает «золотую сотню» специалистов по направлениям, связанным с высокими технологиями.

А в школах компания развивает направление робототехники: учащиеся 5-9 классов с помощью конструкторов LEGO Education изучают принципы работы гидроэлектростанций, моделируя цепочку событий от строительства ГЭС до подачи электричества в жилые дома. Каждый год лучшие изобретатели приезжают в бесплатный образовательный лагерь En+ Group на Байкале, а также участвуют в крупнейшем профильном фестивале в Сибири — «РобоСиб».