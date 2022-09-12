Рекордные потоки американского газа в Европу могут испариться

Соединенные Штаты со своим газом играют важную роль в попытке Европы избавиться от зависимости от российского газа. Именно на американский сжиженный газ (СПГ), как уже не один год мечтают в Вашингтоне, сделал ставку Брюссель, отказываясь от трубного газа из России. Именно американским СПГ лихорадочно заполняют сейчас подземные хранилища европейцы. Поставки СПГ из США в этом году достигли рекордных величин, но вот как долго они продлятся – большой вопрос. Рекордные поставки СПГ привели к взлету цен на газ в самой Америке, хотя, следует сразу заметить, что, являясь рекордно высокими, они все же в… 8 раз ниже европейских.

Как бы то ни было, запущенный бумеранг вернулся. Когда президент Байден пообещал весной, что в ЕС будет достаточно газа к зиме, европейские лидеры обрадовались и с удвоенной силой принялись вводить новые санкции против России. С тех пор прошли несколько месяцев. Европейские хранилища наполняются газом с опережением графика. Однако большинство экспертов и аналитиков говорят о грядущей рецессии.

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Изменилась и ситуация в самих США. Американцы с удивлением узнали, что им тоже, оказывается, может угрожать газовый кризис. Может быть, и не такой сильный, как по другую сторону Атлантики, по крайней мере, сначала, но цены на газ в США все равно за лето сильно выросли. Американские журналисты сравнивают их взлет со стремительным полетом орла. Они в три раза выше, чем десять лет назад, и на 95% выше на фьючерском рынке с ноября 2022 по март 2023 годов.

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То, что американского СПГ не хватит, чтобы заменить российский трубный газ, было очевидно с самого начала. Как неоднократно говорил последние полгода, к примеру, авторитетный энергетический эксперт Дэвид Блэкмон, в американской земле много газа, но далеко не весь его извлекают из земли. Другими словами, росту экспорта американского газа в Европу существуют физические пределы.

Имеется еще и проблема с ценой. Сейчас американский СПГ конкурентоспособен, потому что цены в Европе рвутся в заоблачные выси, но это не значит, что он дешевый. Правильнее сказать, что он – дорогой. Иначе бы европейцам не пришлось заплатить за наполнение хранилищ в 10 (!) раз больше, чем они платили раньше.

Но существует проблема с ценой газа не только в Европе, но и в самих Соединенных Штатах. Причем, умные люди предупреждали политиков, что цены на газ в США довольно быстро устремятся следом за европейскими. Причина лежит на поверхности: это резкое сокращение запасов газа в самой Америке, потому что американцы стали главными поставщиками его в Европу. Причем, происходило все это при добыче газа в США, которая топталась на месте.

В данный момент добыча, правда, резко выросла, что и привело к падению цен на газ в США на прошлой неделе. Тем не менее, они все равно остаются намного выше, чем были в последние пару десятилетий. Все это привело к тому, что американцы все больше выступают против роста экспорта своего газа в Старый Свет, как обещал европейским лидерам Джо Байден.

Например, в письме министру энергетики США Дженнифер Гранхольм этим летом группа губернаторов из Новой Англии похвалила Белый дом за увеличение экспорта газа в Европу, но выразила желание, чтобы такое же увеличение произошло и с Новой Англией. Они тоже хотят заполнить к зиме газовые хранилища в Коннектикуте, Мэйне, Массачусетсе, Нью-Гемпшире, Род-Айленде и Вермонте. Гранхольм ответила уклончиво, хотя и пообещала предпринять для этого все усилия.

Письмо губернаторов – предвестник крупных неприятностей для Белого дома, которые могут заставить его не только отказаться от идеи наращивать поставки СПГ в Европу и тем самым расписаться в невыполнении данного весной Байденом обещания. Они могут заставить администрацию, например, в случае суровой зимы их сильно ограничить, а при худшем сценарии и вовсе прекратить и оставлять весь газ дома.

«Экспорт СПГ уже привел к существенному повышению инфляции посредством роста цен как на газ, так и на электроэнергию»,- говорится в заявлении ассоциации Промышленных потребителей энергии в Америке.

Как влияют высокие цены на электричество на бизнес, хорошо видно на примере той же Европы. Большинство экономистов считают, что в США подобное сейчас невозможно, но это не значит, что в Белом доме не должны беспокоиться и что там продолжает царить полное спокойствие.

Пока, пишет Oil Price, еще не видно признаков того, чтобы администрация начала давить на экспортеров СПГ и требовать от них оставлять больше газа дома. В том числе, кстати, и потому что экспорт и так не растет из-за остановки СПГ-терминала в техасском Фрипорте. Однако давление со стороны потребительских организаций с приближением зимы и ростом потребления энергии наверняка будет усиливаться.

Все больше американцев говорят, что они не возражают против помощи Европе и Украине, но не готовы оплачивать эту помощь из своего кармана. С этим трудно спорить особенно с учетом промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, на которых высока вероятность проигрыша демократами как минимум одной палаты.