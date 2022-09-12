Правительство направит 15 млрд рублей на расширение производства самолетов МС-21

Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами, на котором, в частности, обсуждалась дополнительная поддержка отраслей российской экономики в условиях санкционного давления.

Как сообщает пресс-служба российского кабмина, на повышение устойчивости различных направлений будет направлено в общей сложности свыше 100 млрд руб. Авиапромышленность получит из этой суммы 40 млрд. «Часть финансирования получит авиационная отрасль. 15 млрд рублей будет выделено на расширение производства самолетов МС-21. И еще 25 млрд в текущем году мы предусмотрим на поддержку системы организации воздушного движения», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

Еще 15 млрд руб. правительство намерено выделить на программу льготного лизинга морских судов. «Внешние ограничения осложнили ситуацию с поставками комплектующих и оборудования для нужд кораблестроения и привели к значительному росту затрат. Поэтому направим еще 15 млрд рублей на программу льготного лизинга морских судов», — рассказал глава кабмина. По его словам, до 2030 года транспортным компаниям будет передано более 300 судов различного назначения, построенных на российских верфях. Адресную субсидию в размере 3 млрд руб. получит Выборгский судостроительный завод, на котором в настоящий момент идет работа над новым ледоколом для Северо-Западного бассейна, подчеркнул Мишустин.

Премьер сообщил, что на докапитализацию Фонда развития промышленности будет направлено более 8 млрд руб. «Сегодня особенно важно поддержать и бизнес. Поэтому принято решение докапитализировать Фонд развития промышленности более чем на 8 млрд рублей», — сказал Михаил Мишустин.

Он отметил, что на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии будет отдельно выделено 4 млрд руб.

«Также направим 2 млрд рублей на разработку оборудования для производства сжиженного природного газа», — сообщил премьер.

Мишустин подчеркнул, что соответствующие распоряжения должны быть подготовлены в ближайшее время.