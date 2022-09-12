Президент Узбекистана о ШОС: «Самаркандский дух» органично дополнит саммит

ШОС должна «протянуть руку помощи» Афганистану для выхода этой страны из кризиса. Такое мнение выразил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в статье, опубликованной «Независимой газетой».

Организация ШОС начала деятельность более 20 лет назад в 2001 году. В число ее членов входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Странами-партнерами являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Самаркандский дух

В этом году саммит впервые за последние три года состоится в очном формате. В 2020 и 2021 годах мероприятие проводили в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

«После трехлетней пандемической паузы, вызвавшей серьезные нарушения торговых, экономических и производственных связей, страны и народы ШОС нуждаются в прямом общении. Опираясь на опыт нашей многолетней совместной работы, мы уверены, что Самаркандский саммит ШОС подаст пример того, как можно запустить новый, инклюзивный диалог, основанный на принципах взаимоуважения, доверия, конструктивного сотрудничества во имя общей безопасности и процветания», - отметил глава республики.

За последний год в ШОС прошло более 80 крупных мероприятий. Они были посвящены безопасности, усилению транспортной и экономической взаимосвязей и позиционированию организации на международном уровне. Как отмечают эксперты, такого количества встреч не проводила ни одна страна, ранее председательствовавшая в ШОС. Нововведениями, например, стали Первый форум женщин-предпринимателей и Научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности. Мероприятия проходили не только в Ташкенте, но и в регионах страны: в городах Нукусе, Бухаре и Фергане.

«Столь эффективное председательство Узбекистана в ШОС, на мой взгляд, не является случайностью, а наоборот, представляет собой закономерность. Учитывая, что за последние шесть лет произошли качественные изменения в самой философии узбекской внешней политики. Она стала проактивной, более креативной, она отличается высоким уровнем практичности и нацеленности на продвижение многосторонних проектов», - поделился своим мнением с «Экспертом» доцент факультета международных отношений Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) Рустам Махмудов.

Участники организации подготовили 37 концептуальных программ и решений в период председательства Узбекистана. Они носят не только стратегически важный, но и практический характер. Инициативы направлены на стабильность, устойчивое развитие, укрепление дружбы и добрососедства на всем пространстве ШОС. «Самаркандский дух» призван органично дополнить «Шанхайский дух», благодаря которому более 20 лет назад страны решились на создание новой организации, подчеркнул президент республики.

Сентябрьский саммит станет своего рода «финальным аккордом» председательства Узбекистана. Как отметил в своей статье для узбекского онлайн-издания Kun.uz заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Бобур Усманов, республика «приближается к этому мероприятию с солидным пакетом новых инициатив и документов, которые, несомненно, выведут многоплановое взаимодействие в рамках этой организации на новый уровень».

Самарканд готов встретить лидеров 14 стран мира «с новыми прорывными предложениями и инициативами, призванными служить во благо и процветание ШОС и каждого ее участника», заверил Шавкат Мирзиеев. По словам президента Узбекистана, город, который является жемчужиной Великого шелкового пути, имеет современную и динамично развивающуюся инфраструктуру, что делает его самой подходящей и востребованной площадкой для совместного обсуждения.

В период фундаментальных трансформаций мировому сообществу необходимо пространство для безопасного диалога и развития торгово-экономической и инвестиционной деятельности.

«Безусловно, ШОС имеет прекрасный потенциал и все возможности для становления в качестве подобного пространства, учитывая огромный потребительский рынок в 3,5 млрд человек, крупнейшие мировые запасы нефти, природного газа, урана, различных металлов, мощный промышленный и научно-образовательный потенциал. Уверен, что если ШОС использует открывающийся исторический шанс, то она может стать очень привлекательной организацией для многих стран Евразии, особенно в условиях постепенного снижения дивидендов от глобализации», - считает эксперт Махмудов.

Рука помощи

Своим опытом странам-участницам необходимо поделиться с Афганистаном, который пока не вступил в организацию, считает президент Мирзиеев.

«Эта страна – неотъемлемая часть большого пространства ШОС. Афганский народ как никогда нуждается сейчас в добрых соседях и их поддержке. Наше моральное обязательство – протянуть руку помощи, предложить ему действенные пути выхода из многолетнего кризиса через содействие социально-экономическому росту страны, ее интеграции в региональные и глобальные процессы развития. Символом такого взаимовыгодного межрегионального сотрудничества способно стать строительство трансафганского коридора», - предложил президент.

Развитие инфраструктурных проектов в Афганистане не только решит социально-экономические и транспортно-коммуникационные задачи, но и обеспечит региональную безопасность. Афганистан должен примерить на себя новую мирную миссию – связующего звена между Центральной и Южной Азией, уверен глава Узбекистана.

По мнению доцента УМЭД, роль ШОС в потенциальном урегулировании афганского конфликта велика, поскольку многие страны-члены организации географические соседи Афганистана и его ведущие торгово-экономические партнеры. «Развитие сотрудничества между ШОС и Афганистаном, безусловно, может создать условия для запуска масштабной интеграции афганского ресурсного, транспортно-коммуникационного и человеческого капитала в региональные и международные сети. И Узбекистан, как страна ШОС, уже вносит свой значительный вклад в это», - пояснил Махмудов.