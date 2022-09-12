Приоритетным отраслям экономики дадут немного денег

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник заявил, что на поддержку приоритетных экономических отраслей властями страны в ближайшее время будет направлено более 100 млрд рублей.

«Правительство продолжает принимать решения по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних ограничений. Президент обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности. Мы подробно обсуждали на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики, какие направления нуждаются в дополнительном внимании. Направим на эти цели более 100 млрд рублей. Часть финансирования получит авиационная отрасль. 15 млрд рублей будет выделено на расширение производства самолётов МС-21. И ещё 25 млрд в текущем году мы предусмотрим на поддержку системы организации воздушного движения», — отметил глава кабмина.

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Авиадиспетчерам и кораблестроителям выделят субсидии

Получателем 25 млн станет национальный провайдер аэронавигационного обслуживания ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК ОрВД), столкнувшаяся в силу падения авиационного трафика (прежде всего – транзитного из недружественных стан) с катастрофическим падением доходов и угрозой банкротства. В конце августа даже встал вопрос о возможной невыплате авиадиспетчерам сентябрьской зарплаты. После выделения правительством указанных средств, а также принятия принципиального решения о повышении ставки аэронавигационного сбора для отечественных авиакомпаний этой осенью этого года на 60%, что, безусловно, усложнит жизнь авиаперевозчиков, но все-таки и не станет для них слишком тяжелым бременем, так как в стоимости авиабилета составляющая аэронавигационного обслуживания не превышает 5%, положение системообразующего для авиаотрасли предприятия уже не выглядит катастрофическим.

Впрочем, острота ситуации вокруг ГК ОрВД, к слову, обслуживающего не только гражданские воздушные суда, снята временно. В следующем году, если ситуация с авиаперевозками в воздушном пространстве России не изменится, понадобятся новые субсидии и новый пересмотр ставок. В противном случае вопрос о банкротстве может снова встать в полный рост. Альтернативным вариантом является смена организационной формы корпорации и перевод ее в статус федерального казенного предприятия (ФКП). Одновременно в провайдере аэронавигационного обслуживания для снижения расходов планируется провести очередные значительные сокращения административного персонала. Авиадиспетчеров при этом трогать не будут.

В настоящее время в госкорпорации вакантно место генерального директора. Временно его обязанности исполняет первый заместитель Владимир Гульченко. Но, как рассказал «Эксперту» источник, близкий к руководству предприятия, в самое ближайшее время на пост главы ГК ОрВД может быть назначен Дмитрий Бобылев, ранее руководивший филиалом «Аэронавигация Центральной Волги» и «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири». Под его руководством в 2020 году в эксплуатацию был успешно введен Якутский Укрупненный центр обслуживания воздушного движения. Данную кандидатуру выдвинуло руководство транспортной отрасли.

Помимо авиации в поддержке, конечно, нуждается и морской транспорт. По итогам сегодняшнего заседания в правительстве отмечается, что 15 млрд рублей будет направлено на программу льготного лизинга морских судов. В этом секторе ожидается строительство на отечественных верфях и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения до 2030 года. Адресная субсидия в размере трех млрд рублей также обозначена для Выборгского судостроительного завода, на котором сейчас идет работа над новым ледоколом для Северо-Западного бассейна.

Кроме транспорта, финансовая поддержка в размере около 2 млрд рублей будет оказана нефтегазовой отрасли. Указанная сумма будет выделено на разработку оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ).

Поддержка регионов и от регионов

«Сегодня особенно важно поддержать и бизнес. Поэтому принято решение докапитализировать Фонд развития промышленности более чем на 8 млрд рублей. Отдельно выделим 4 млрд рублей на программы в сфере мало- и среднетоннажной химии. Ее продукция используется практически во всех отраслях, особенно высокотехнологичных. При этом свои производственные мощности пока недостаточно развиты», — подчеркнул Михаил Мишустин.

По его словам, отдельная помощь будет оказана Калининградской области. Из-за действий недружественных государств регион столкнулся с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов. На реализацию инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест в этой области предусмотрено выделение 5,5 млрд рублей.

Между тем, важно отметить, что поддержка экономике РФ оказывается не только на федеральном, но и на региональном уровне. И здесь одну из ведущих ролей играет экономический центр страны — Москва. Министр столичного правительства, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на сессии «Новые форматы мер поддержки как основной фактор успешной трансформации экономики» в рамках Московского финансового форума заметила, что более 30% мероприятий, вошедших в План действий по развитию экономики РФ в условиях санкций, поступили от российских регионов, включая Москву.

«Правительство Москвы и регионы России провели оперативную и слаженную работу по формированию Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Из 314 входящих в перечень мероприятий 98 мер — или 31% — были внесены по предложению регионов, в том числе 42 мероприятия по минимизации санкционных рисков были предложены Москвой. Это меры административного, налогового, финансового регулирования, поддержки бизнеса и социальной сферы, необходимые для поддержки экономики и бизнеса в кризисных условиях», — отметила Мария Багреева, добавив, что 15 мероприятий были утверждены «бессрочно и обеспечивают системную и долгосрочную государственную поддержку бизнеса».

Помимо мероприятий для федерального Плана, Москва утвердила региональный комплекс из 88 системных, регуляторных и финансовых мер поддержки бизнеса и граждан объемом более 100 миллиардов рублей, из них плановый объем поддержки бизнеса составляет более 48 миллиардов рублей. На конец августа свыше 33 тысяч организаций Москвы обратились за поддержкой, из них 11 тысяч уже фактически получили помощь на общую сумму более 26 миллиардов рублей.

Правительство делает свое дело

В экспертном сообществе полагают, что правительство в целом верно расставляет приоритеты по пострадавшим от санкций сферам, хотя в отдельных отраслях существуют разногласия, касающиеся как общей необходимости их поддержки, так и сумм, выделяемых на данные цели. В комментарии «Эксперту» экономист Александр Разуваев отметил, что озвученный объем выделенных средств является в масштабах страны небольшим. Он допустил, что размеры отчислений были определены из дополнительного дохода бюджета от продажи углеводородов.

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«Благодаря высоким ценам, Россия хорошо заработала. Поэтому возможно, что это из серии: “давайте деньги куда-то потратим”. Цифры не очень большие, учитывая, что бюджет у нас около 25 трл рублей. Однако возможно, для отдельных компаний, например, СПГ-проектов “Новатэка” — этого достаточно. Напомню, что “Новатэк” привлекал и внешнее финансирование, и иностранные технологии. Пару месяцев назад была новость, что власти РФ им разрешили все же не обнулять депозитарные расписки, значит, они надеются с западники сохранить отношения. Поживем — увидим. Но вполне возможно, что для одной компании выделяемая сумма не так уж и мала», — подчеркнул эксперт.

Александр Разуваев напомнил, что если в сфере природного газа в РФ существует монополия «Газпрома», то в случае с СПГ подобного распределения нет, что выгодно для компаний. При этом, безусловно, «Новатэк» остается лидером данной отрасли. «Михельсон очень удачно и успешно всегда работал с нашими властями. И надо понимать, что почти все отечественные месторождения, чтобы они были рентабельны, требуют масштабных инвестиций. То есть здесь без государства никак. Поэтому я уверен, что правительство будет поддерживать “Новатэк” тоже», — добавил экономист.

Что касается флота, то он, также нуждается в инвестициях. Особенно в текущей ситуации, когда иностранные компании отказывают в лизинге. «Флот мы практически потеряли в 1990-е годы. Более того, были такие истории, когда всяческие финансовые консультанты буквально “выносили мозг” менеджменту того же “Лукойла”: зачем вам свои танкеры, продайте, будете пользоваться услугами сервисных компаний. Я допускаю, что если флот не свой, то маржинальность будет выше. Но лучше все же иметь свое и не иметь проблем. Прорыв, конечно, в данной области на определенном этапе был. По крайней мере мы стали больше строить. Поддержка лишней не будет, хотя очевидно, что суммы небольшие», — констатировал Александр Разуваев.

Он уверен, что финансовые результаты большинства наших компаний доказывают: непреодолимых экономических проблем в стране нет, и даже промышленность находится в нормальном состоянии, поэтому такие суммы и выделяются. «Однако очевидно, что правительство делает свое дело», — заключил эксперт.

Остается добавить, что почивать на лаврах, имея неплохие позиции в идущей с Западом экономической войне, все-таки, не следует. Работу по поддержке экономике надо активно продолжать. Особенно — в реальном секторе, для развития которого необходимы продуманные и регулярные инвестиции. От того, насколько эффективными они окажутся, зависит будущее страны.