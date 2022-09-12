Профицит бюджета за два месяца сократился в десять раз

Профицит федерального бюджета РФ в январе-августе текущего года, по предварительной оценке Минфина, снизился до 137,443 млрд рублей против 482 млрд рублей по итогам июля и 1,37 трлн рублей по данным за январь-июнь. За восемь месяцев в государственную казну поступило 17,607 трлн рублей доходов, расходы были исполнены на 17,469 трлн рублей, следует из информации, представленной на сайте ведомства.

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«Объем поступивших доходов – 17 606 879,5 млн рублей или 70,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; исполнение расходов – 17 469 436,2 млн рублей или 73,7% к общему объему расходов федерального бюджета и и 63,3% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений», — говорится в сообщении Минфина.

Больше всего доходов за восемь месяцев поступило от Федеральной налоговой службы — 12,244 трлн рублей (72,9% к прогнозным показателям), Федеральной таможенной службы (4,266 трлн рублей или 68,5%) и других федеральных органов (1,097 трлн рублей или 54,6%).

Нефтегазовые доходы за этот период составили 7,818 трлн рублей, ненефтегазовые – 9,788 трлн рублей.

