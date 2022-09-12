Разработка резидента ОЭЗ Москвы упростит предприятиям поиск партнеров в энергетике

Объем вложений резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы в платформу для поиска поставщиков в сфере энергетики достиг 24 млн рублей. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания «Мастерская цифровых решений» с 2019 года развивает ресурс GIPRO, в условиях ухода ряда зарубежных компаний востребованность разработки стала еще более актуальной.

«Благодаря разработке резидента особой экономической зоны столицы производители со всей страны могут анализировать ситуацию на рынке и понимать, какая продукция будет востребована в перспективе. Эта информация в том числе позволит принимать своевременные решения о выпуске отечественных аналогов в случае ухода из России отдельных иностранных брендов. К настоящему времени компания вложила в свою цифровую платформу около 24 миллионов рублей», – подчеркнул Овчинский.

Специальные алгоритмы GIPRO структурируют и ускоряют поиск проектов. На данный момент на платформе содержится информация о 94 тыс. информационных проектов из 85 регионов России.

«Они детализированы по техническим решениям и строительным ресурсам, а также сопровождаются паспортами с информацией о подрядчиках. Это важно для проектных продаж, когда договоренность о поставке происходит еще до разработки проектной документации», – добавил генеральный директор «Мастерской цифровых решений» Алексей Голиков.

Сервис включен в реестр отечественного программного обеспечения и также интегрирован с системой госзакупок. Таким образом, пользователи могут видеть, какие позиции внутри проектов участвуют в тендерах на электронной торговой площадке.

В настоящее время на территории столичной ОЭЗ работают 14 компаний, представляющих отрасль информационно-коммуникационных технологий. «С начала деятельности предприятия сферы информационно-коммуникационных технологий вложили в свои производства свыше 11 миллиардов рублей, что позволило создать более 800 рабочих мест. Все это будет стимулировать компании к разработке новых инновационных цифровых решений», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.