Россия начнет выпуск оборудования для производства СПГ «с нуля»

Правительство направит 2 млрд рублей на разработку оборудования для СПГ. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил глава кабмина Михаил Мишустин. О том, на что именно пойдут деньги, какие будут реперные точки в этом процессе, премьер не сообщил. Целевые показатели тоже не озвучены: какую отдачу ждут с этих 2 млрд, можно судить лишь по прежним заявлениям.

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В частности, на ПМЭФ-2022 первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия продолжает придерживаться плана по увеличению производства СПГ, утвержденного правительством весной 2021 года. Он предусматривает наращивание выпуска сжиженного природного газа до 120-140 млн тонн ежегодно к 2035 году. А уже к 2030 году, согласно амбициозному замыслу автором плана, Россия может занять пятую часть мирового рынка СПГ.

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Начать с нуля

При этом, по словам экспертов, в текущих условиях создавать отрасль такого масштаба придется почти с чистого листа. Как напоминает доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев, первый крупнотоннажный завод по производству сжиженного природного газа в России был запущен в 2009 году на Сахалине. Предприятие запускалось совместно с западными партнерами и для нашей страны, это был опытный образец, реализованный на основе технологий и техники иностранных компаний.

Однако, за 13 лет в плане развития собственных технологий и техники Россия намного дальше своего «опытного образца» так и не продвинулась. Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, в дальнейшем СПГ заводы в РФ по-прежнему строились практически полностью на западном оборудовании. В нашей стране производились лишь некоторые детали, узлы.

«В целом, доля импортного оборудования для производства сжиженного газа в настоящий момент достигает в России 70%. Минпромторг еще в 2014 году ставил цель достичь доли российского оборудования для данной отрасли на уровне 40% (для среднетоннажных и крупнотоннажных заводов) — к 2024 году, и до 80% - к 2030 году. Но за период с 2014 года по настоящий момент ситуация кардинально не изменилась, а уход из РФ западных компаний может серьезно замедлить темпы запуска и начала производства ключевых проектов в отрасли — «Арктик СПГ-2» (компании «Новатэк») и Балтийского СПГ-завода (компании «Газпром»)», — говорит Деев.

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Аналитик отмечает, что производство СПГ — это не просто отдельные технологии или агрегаты. Это целый процесс — для этого с нуля строятся заводы, которые различаются, по большому счету, только мощностью. Такой завод — это цепочка процессов, где взаимосвязано все — от деталей и узлов до программного обеспечения.

Соответственно, России предстоит пройти через ряд этапов по разработке, но все же создать отечественные технологии и промышленное оборудование полного цикла, отмечает Хаджимурад Белхароев. Речь идет как об установках очистки, сжижения газа, технологических линиях по производству СПГ, так и высокопрочных резервуарах для хранения продукта, танкерах и вагонах-цистернах для транспортировки, специального автотранспорта, танкеров, другой логистической инфраструктуры — тех же причалов для отгрузки. И установок для регазификации, естественно.

Кроме того, остро стоит вопрос инженерной инфраструктуры для заводов: удивительно, но спустя столько лет после того, как Россия оказалась «в игре» ей пришло время подумать об обеспечении проектных мощностей водой и электроэнергией.

Как писал ранее «Эксперт» НОВАТЭК уже озаботился поиском решений по энергоснабжению «Арктик СПГ-2». И нашел его на стороне — в Турции. После отказа американской компании Baker Hughes поставлять газовые турбины, компания решила запитать предприятие от плавучей ТЭС турецкой Karpowership.

А что мы можем сами?

При этом главным вопросом на повестке НОВАТЭКа оставались газовые турбины — ключевое оборудование для производства СПГ. Как сообщалось, турбины, предложенные «Силовыми машинами» для проекта «Арктик СПГ-2», компании не подходят, на это ранее обращал внимание глава газового гиганта Леонид Михельсон. По его словам, компания будет рассматривать другие варианты, реализация которых, правда, займет «пару лет».

И это только один больной вопрос. А их, судя по списку Хаджимурада Белхароева, — множество. И за решением их всех в ту же Турцию не набегаешься.

«Сказать сейчас, получится ли решить проблему импортозависимости отрасли, сложно. Технологии либо придется закупать (а они западного производства), или создавать своими силами (на что требуется много времени и соответствующие госзатраты на разработку, на создание лабораторий и т.)», — говорит Артем Деев.

При этом, по мнению Белхароева, у российской СПГ-отрасли все-таки есть шансы на выживание и развитие силами отечественных разработчиков.

«Рынок СПГ имеет огромное будущее, поэтому его необходимо развивать, локализовав весь производственный цикл за счет отечественного производителя», — говорит эксперт, — Имея фундаментальную научную базу, необходимо развивать и внедрять достижение отечественной науки».

По словам доцента программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН, в России сохранилась промышленная база, у нас есть уже зарекомендовавшие себя производители. Это, в частности, отмечает он, ПАО «Криогенмаш», Росатомовский АО Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Казанский завод компрессорного машиностроения», АО «Теплохиммонтаж», НПО «Гелиймаш», ООО «Газпром СПГ технологии».

Однако хватит ли двух миллиардов на то, чтобы эти и другие предприятия смогли серьезно продвинуться в своих разработках? Сумма-то, на самом деле, не такая уж и большая, учитывая масштаб работ.

Тем более, что на том же ПМЭФ-2022 Леонид Михельсон уже озвучивал цифры. И те деньги, о которых говорят в правительстве — лишь малая часть необходимого. Ведь по словам главы НОВАТЭКа, для импортозамещения в отрасли СПГ потребуется профинансировать НИОКРы на 24 млрд рублей. При этом бизнесмен отметил, что без поддержки государства ускорить организацию производства импортозамещающей продукции для СПГ-сектора невозможно.

Хаджимурад Белхароев считает, что государство должно запустить дополнительные механизмы финансирования разработок, предполагающие, по его мнению, отчисления от экспортной выручки на научные разработки. «Компании должны финансировать отечественную науку и внедрять ее продукты. При таком подходе ограничительные меры западной военно-политической коалиции не имеют смысла, и никогда не достигнут успеха», — резюмирует эксперт.

