Сектор услуг Городская среда

Российские города хотят стать лучше

12 сентября 2022, 13:20
ТАСС

Программа «5 шагов для городов» направлена на улучшение городской среды, а значит и повышение качества жизни жителей тех городов, где проекты из программы или уже реализуются, или будут реализованы. Преимущество программы в тот, что ее проекты не требуют значительных инвестиций, но при этом весьма заметны для людей.

О том, почему была придумана эта программа, как она реализуется и какие еще проекты для развития городов готов предложить ВЭБ «Эксперту» рассказала Ирина Макиева, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ.

 Программа «5 шагов для городов»  это гуманитарная программа. Она направлена на то, чтобы сделать лучше среду обитания, украсить городское пространство. Это настолько важно для городов? А как же экономика, строительство производств, рабочие места и тому подобное?

— Важно. Сейчас в проекте более 350 городов. Среди них 100 крупнейших городов. Мы 20 августа завершили прием заявок, и сейчас города формируют пул проектных инициатив. Мы предполагали, что участников будет значительно меньше, порядка сотни, но число заявок показывает, что интерес к программе очень большой.

Если говорить об истории проекта, то сначала мы провели большое социологическое исследование. Мы спросили у молодежи, у взрослых, у семей с детьми, у семей без детей, у тинейджеров — у всех — в каком городе они хотели бы жить, и что для них важно изменить в своем городе.

Кто-то захотел обновление подъезда, кто-то говорил о том, что скучно во дворе. Кто-то считал, что необходимы карманные парки вплоть до придомовых огородов. Кстати, в первую очередь молодежь обращала внимание на экологию, говорила о том, как важно раздельно собирать мусор, правильно сортировать, отдавать на переработку, как сделать так, чтобы планета после нас оставалась чистой.

Большой запрос идет на спортивные площадки с тренажерами, скейтпарки, площадки для игровых видов спорта. И, конечно, на то, что интересно и весело: это различные мероприятия, концерты, фестивали, соревнования. В общем, это все, что может оживить город.

Недавно мы вернулись из Тюмени, которая уже запустила несколько проектов. Там прошел фестиваль мороженого. Очень красивое, вкусное мероприятие. Также там прошел велофестиваль. В городе появилось четыре карманных парка. Это шаг номер один. Обновился скейтпарк. Появились инклюзивные площадки. Это шаг номер четыре. В общем, Тюмень уже запустилась, ярко представляет первые результаты.

Сама программа завершится в первом квартале 2024 года. Мы полагали, что немного раньше завершим, но видим большой запрос. На реализацию проектов и мероприятий, которые сейчас города собирают, конечно, потребуется больше года, поэтому решили эту программу продлить.

— А кто финансирует все эти проекты? Ведь даже проведение фестиваля мороженого требует денег. ВЭБ.РФ здесь как-то участвует или это делают города из своих бюджетов? В чем ваша роль? Опросить людей, понять, что они хотят, обобщить, сформировать в программу и сказать городам: «Вот смотрите, что нужно людям. Действуйте».

— Очень хороший вопрос. Потому что города как раз спрашивают: «а что нам за это будет, а чем вы нас поддержите?» Но как родилась, вообще, эта идея? Когда мэры и их команды во время обучения по программе для ста крупнейших городов (Программа по подготовке управленческих кадров, осуществленная ВЭБ.РФ и Московской школой управления Сколково в 2020-2021 гг, в которой приняли участие 500 управленцев, «Эксперт») они говорили о том, что «мы хотим быстрой победы, мы хотим увидеть быстрый результат».

Если говорить про крупные проекты, о которых вы упомянули, то крупный проект не может быть реализован быстро. Если мы строим крупное предприятие, то это разработка документации, это выделение финансирования, это само строительство, это запуск производства, и так далее.

А запросы горожан «Я хочу, сделайте, пожалуйста, и, желательно, быстрее». Мэры тоже понимают, что запрос у жителей городов именно таков. Поэтому мы все эти желания, все эти мечты разложили на пять направлений. И по этим пяти направлениям у нас получился набор типовых проектов. Мы это сложили в единую программу и рассказали о том, как можно их сделать и достичь быстрых результатов. Если говорить о ВЭБ.РФ, то мы здесь, в первую очередь, идеологи, инициаторы и методологи.

Проекты, которые сформированы внутри программы, это не проекты ВЭБ.РФ. Мы как институт развития финансово поддерживаем крупные проекты от 1 миллиарда рублей и выше. Но вместе с тем в нашей большой семье есть институты развития, которые поддерживают, например, субъекты МСП. В программе «5 шагов для городов» есть проекты для МСП. И они могут получить финансирование, например, из корпорации МСП.

— Что важнее для городов в части реализации программы, ваша экспертиза или поиск денег на проекты?

—  Деньги, конечно, — это самое важное. И никто из городов не откажется. Вместе с тем, мэрам проще работать, когда у них есть набор типовых решений. Они могут показать горожанам: «Друзья, голосуем, что вам нравится». И не нужно ничего придумывать.

Большинство проектов могут быть профинансированы из программы «комфортная городская среда».

— Вы упомянули про программу обучения управленческих кадров. С момента ее окончания прошло время, те, кто выпустился, какое-то время работали на своих местах, а потом перешли на другое место. Карьерный рост ведь никто не отменял. Как быть теперь — обучать новых людей?

— Я, с одной стороны, жалею, что кого-то из команд мы теряем. Но с другой стороны, у нас 500 человек было обучено, из них 49 ушли на повышение. Это 10 процентов. И мы понимаем, что чем более высокий пост занимает человек, которого мы обучили, тем больше он принесет пользы своему городу, своему региону, и в целом, нашей стране.

И с другой стороны, в команде не просто так было пять человек. Мы понимаем, что одномоментно эти пятеро вряд ли уйдут. Там был мэр и его заместители, и главный архитектор города, и вице-губернатор. Из разных сфер собиралась команда. И мы понимаем, что, когда в эту команду взамен выбывшего приходит новый человек, то оставшиеся передают ему свои знания. 

— В ВЭБ.РФ идет реструктуризация. Как я понимаю, через какое-то время «Фонд развития моногородов» перестанет существовать. А что будет с теми проектами, которые фонд поддерживал?

— Я как бывший генеральный директор Фонда могу сказать, что все запущенные проекты стопроцентно будут дофинансированы. Это первое. Второе — те проекты, которые готовятся к внесению, которые проходили у нас предварительную экспертизу, будут переданы в ВЭБ.РФ без потерь.

На прошлой неделе правительство Российской Федерации приняло решение о продлении поддержки моногородов. Два вида поддержки. Первый — невозвратная субсидия на строительство инфраструктуры. То есть ВЭБ.РФ будет выделять средства на строительство или реконструкцию дорог, на подведение тепла, воды к промышленной площадке. Это будет невозвратная история.

И вторая история возвратная — льготное заемное финансирование. Наверняка возникает вопрос — было под ноль процентов, а теперь под 1 или под 5, почему так?

Первое, что осталось стабильным: под ноль процентов годовых получат займы моногорода, где — никому такого не пожелаю — наступила чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Для таких городов у нас останется беспроцентная ставка для кредита. В том числе, и на пополнение оборотных средств.

По предложению Министерства экономического развития, Минфина и правительства в целом, мы расширили границу льготных кредитов и будем выдавать под 1 процент от 5 миллионов рублей до 1 миллиарда. А раньше было от 5 миллионов до 250 под ноль процентов, а от 250 миллионов до 1 миллиарда под 5 процентов.

Соответственно, предпринимателю, если хочет запустить более масштабный проект, мы можем предоставлять займ до 15 лет. При этом требуется гарантия банка или банк плюс корпорация МСП. Наши предприниматели, с которыми мы работаем много лет, этот инструмент знают, понимают и любят его. Банковская гарантия стоит 2-3 процента. И от нас 1 процент. И мы свою ставку не меняем все 15 лет, независимо от того, каков размер ключевой ставки. 

Ставка 5% сохранится для инвесторов, которые готовы предоставить залоги.

Сбор заявок в программу «5 шагов для городов» от ВЭБ.РФ был запущен в апреле 2022 года. 

К моменту окончания приема заявок их подали 350 российских городов.

В рамках программы будут реализовываться проекты, направленные на качественные и быстрые изменения городской среды.

  • Шаг 1. «Город рядом» — создание комфортной среды и функциональное разнообразие рядом с домом. Например, обновление подъездов жилых домов, чистые витрины магазинов, «карманные» парки, остановочные павильоны, площадки для выгула собак.
  • Шаг 2. «Сохрани планету» — повышение устойчивости к процессам, связанным с изменением климата. Например, пункты раздельного сбора отходов, установка фандоматов в школах, очистка берегов рек и водоемов, создание экотроп.
  • Шаг 3. «Вдохни жизнь» — расширение возможностей использования городских пространств. Например, обустройство пустырей во дворе, тактический урбанизм — сад на парковке, уличные библиотеки, создание районных молодежных центров.
  • Шаг 4. «Добавь энергии» — создание условий для формирования здорового образа жизни. Например, организация фермерских рынков, инклюзивные площадки, велосипедная инфраструктура, сервисные станции в парках, инклюзивные спортивные площадки. 
  • Шаг 5. «Собери своих» — город, открывающий возможности для творчества и наполненный яркими событиями. Например, городские экскурсии, квесты, привлечение молодежи к городским мероприятиям, фестивалям, соревнованиям.
     