Российские города хотят стать лучше

Программа «5 шагов для городов» направлена на улучшение городской среды, а значит и повышение качества жизни жителей тех городов, где проекты из программы или уже реализуются, или будут реализованы. Преимущество программы в тот, что ее проекты не требуют значительных инвестиций, но при этом весьма заметны для людей.

О том, почему была придумана эта программа, как она реализуется и какие еще проекты для развития городов готов предложить ВЭБ «Эксперту» рассказала Ирина Макиева, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ.

— Программа «5 шагов для городов» — это гуманитарная программа. Она направлена на то, чтобы сделать лучше среду обитания, украсить городское пространство. Это настолько важно для городов? А как же экономика, строительство производств, рабочие места и тому подобное?

— Важно. Сейчас в проекте более 350 городов. Среди них 100 крупнейших городов. Мы 20 августа завершили прием заявок, и сейчас города формируют пул проектных инициатив. Мы предполагали, что участников будет значительно меньше, порядка сотни, но число заявок показывает, что интерес к программе очень большой.

Если говорить об истории проекта, то сначала мы провели большое социологическое исследование. Мы спросили у молодежи, у взрослых, у семей с детьми, у семей без детей, у тинейджеров — у всех — в каком городе они хотели бы жить, и что для них важно изменить в своем городе.

Кто-то захотел обновление подъезда, кто-то говорил о том, что скучно во дворе. Кто-то считал, что необходимы карманные парки вплоть до придомовых огородов. Кстати, в первую очередь молодежь обращала внимание на экологию, говорила о том, как важно раздельно собирать мусор, правильно сортировать, отдавать на переработку, как сделать так, чтобы планета после нас оставалась чистой.

Большой запрос идет на спортивные площадки с тренажерами, скейтпарки, площадки для игровых видов спорта. И, конечно, на то, что интересно и весело: это различные мероприятия, концерты, фестивали, соревнования. В общем, это все, что может оживить город.

Недавно мы вернулись из Тюмени, которая уже запустила несколько проектов. Там прошел фестиваль мороженого. Очень красивое, вкусное мероприятие. Также там прошел велофестиваль. В городе появилось четыре карманных парка. Это шаг номер один. Обновился скейтпарк. Появились инклюзивные площадки. Это шаг номер четыре. В общем, Тюмень уже запустилась, ярко представляет первые результаты.

Сама программа завершится в первом квартале 2024 года. Мы полагали, что немного раньше завершим, но видим большой запрос. На реализацию проектов и мероприятий, которые сейчас города собирают, конечно, потребуется больше года, поэтому решили эту программу продлить.

— А кто финансирует все эти проекты? Ведь даже проведение фестиваля мороженого требует денег. ВЭБ.РФ здесь как-то участвует или это делают города из своих бюджетов? В чем ваша роль? Опросить людей, понять, что они хотят, обобщить, сформировать в программу и сказать городам: «Вот смотрите, что нужно людям. Действуйте».

— Очень хороший вопрос. Потому что города как раз спрашивают: «а что нам за это будет, а чем вы нас поддержите?» Но как родилась, вообще, эта идея? Когда мэры и их команды во время обучения по программе для ста крупнейших городов (Программа по подготовке управленческих кадров, осуществленная ВЭБ.РФ и Московской школой управления Сколково в 2020-2021 гг, в которой приняли участие 500 управленцев, «Эксперт») они говорили о том, что «мы хотим быстрой победы, мы хотим увидеть быстрый результат».

Если говорить про крупные проекты, о которых вы упомянули, то крупный проект не может быть реализован быстро. Если мы строим крупное предприятие, то это разработка документации, это выделение финансирования, это само строительство, это запуск производства, и так далее.

А запросы горожан «Я хочу, сделайте, пожалуйста, и, желательно, быстрее». Мэры тоже понимают, что запрос у жителей городов именно таков. Поэтому мы все эти желания, все эти мечты разложили на пять направлений. И по этим пяти направлениям у нас получился набор типовых проектов. Мы это сложили в единую программу и рассказали о том, как можно их сделать и достичь быстрых результатов. Если говорить о ВЭБ.РФ, то мы здесь, в первую очередь, идеологи, инициаторы и методологи.

Проекты, которые сформированы внутри программы, это не проекты ВЭБ.РФ. Мы как институт развития финансово поддерживаем крупные проекты от 1 миллиарда рублей и выше. Но вместе с тем в нашей большой семье есть институты развития, которые поддерживают, например, субъекты МСП. В программе «5 шагов для городов» есть проекты для МСП. И они могут получить финансирование, например, из корпорации МСП.

— Что важнее для городов в части реализации программы, ваша экспертиза или поиск денег на проекты?

— Деньги, конечно, — это самое важное. И никто из городов не откажется. Вместе с тем, мэрам проще работать, когда у них есть набор типовых решений. Они могут показать горожанам: «Друзья, голосуем, что вам нравится». И не нужно ничего придумывать.

Большинство проектов могут быть профинансированы из программы «комфортная городская среда».

— Вы упомянули про программу обучения управленческих кадров. С момента ее окончания прошло время, те, кто выпустился, какое-то время работали на своих местах, а потом перешли на другое место. Карьерный рост ведь никто не отменял. Как быть теперь — обучать новых людей?

— Я, с одной стороны, жалею, что кого-то из команд мы теряем. Но с другой стороны, у нас 500 человек было обучено, из них 49 ушли на повышение. Это 10 процентов. И мы понимаем, что чем более высокий пост занимает человек, которого мы обучили, тем больше он принесет пользы своему городу, своему региону, и в целом, нашей стране.

И с другой стороны, в команде не просто так было пять человек. Мы понимаем, что одномоментно эти пятеро вряд ли уйдут. Там был мэр и его заместители, и главный архитектор города, и вице-губернатор. Из разных сфер собиралась команда. И мы понимаем, что, когда в эту команду взамен выбывшего приходит новый человек, то оставшиеся передают ему свои знания.

— В ВЭБ.РФ идет реструктуризация. Как я понимаю, через какое-то время «Фонд развития моногородов» перестанет существовать. А что будет с теми проектами, которые фонд поддерживал?

— Я как бывший генеральный директор Фонда могу сказать, что все запущенные проекты стопроцентно будут дофинансированы. Это первое. Второе — те проекты, которые готовятся к внесению, которые проходили у нас предварительную экспертизу, будут переданы в ВЭБ.РФ без потерь.

На прошлой неделе правительство Российской Федерации приняло решение о продлении поддержки моногородов. Два вида поддержки. Первый — невозвратная субсидия на строительство инфраструктуры. То есть ВЭБ.РФ будет выделять средства на строительство или реконструкцию дорог, на подведение тепла, воды к промышленной площадке. Это будет невозвратная история.

И вторая история возвратная — льготное заемное финансирование. Наверняка возникает вопрос — было под ноль процентов, а теперь под 1 или под 5, почему так?

Первое, что осталось стабильным: под ноль процентов годовых получат займы моногорода, где — никому такого не пожелаю — наступила чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Для таких городов у нас останется беспроцентная ставка для кредита. В том числе, и на пополнение оборотных средств.

По предложению Министерства экономического развития, Минфина и правительства в целом, мы расширили границу льготных кредитов и будем выдавать под 1 процент от 5 миллионов рублей до 1 миллиарда. А раньше было от 5 миллионов до 250 под ноль процентов, а от 250 миллионов до 1 миллиарда под 5 процентов.

Соответственно, предпринимателю, если хочет запустить более масштабный проект, мы можем предоставлять займ до 15 лет. При этом требуется гарантия банка или банк плюс корпорация МСП. Наши предприниматели, с которыми мы работаем много лет, этот инструмент знают, понимают и любят его. Банковская гарантия стоит 2-3 процента. И от нас 1 процент. И мы свою ставку не меняем все 15 лет, независимо от того, каков размер ключевой ставки.

Ставка 5% сохранится для инвесторов, которые готовы предоставить залоги.