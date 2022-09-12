Шведский социализм: вот и все

Согласно предварительным результатам, правая партия Шведских Демократов (SD) становится после воскресных выборов второй в стране. Последние 9 избирательных кампаний количество голосов за них росло, их повестка стала общенациональной. И вот теперь SD претендует на формирование правительства и воплощение своей программы.

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На вечеринке в честь победы Шведские Демократы заявили, что теперь им предстоит решить две главные задачи: проблему иммиграция и вопрос безопасности. Пока же впереди — формирование правительства, в составе которого члены SD увидят себя впервые с начала своей политической карьеры. Левые уходят в оппозицию, у правых в парламенте — большинство.

В далёком 2006 году SD не смогли преодолеть 4-процентный барьер для прохождения в Риксдаг, а сегодня у них — больше 20% голосов и вторая по численности фракция. Из маргинальной партии, которую постоянно клеймили и пытались исключить из политической жизни, Шведские Демократы превратились в крупнейшую силу внутри правой коалиции. Впервые получив депутатские места в 2010 году, SD с тех пор постоянно растёт. И хотя до 2018 года её практически игнорировали, после вступления в коалицию с Умеренной партией SD стала частью правой оппозиции в Риксдаге. На прошлых выборах Умеренные были вторыми после крупнейшей партии Социал-демократов. Теперь же предварительные результаты показывают, что Шведские Демократы получат минимум 73 места и обойдут Умеренную партию.

Как же так вышло, что «отменённая» всеми политическими игроками партия стала второй в стране?

Ответ прост, и заключается он в повестке SD. За несколько десятилетий Швеция стала одной из самых мультикультурных стран в Европы. Более трети ее населения родились за границей или один из родителей родился вне Швеции. Около 30% детей не владеют шведским языком как родным, а в некоторых городах эта цифра достигает 45%. Проблему признаёт и доминировавшая в парламенте до нынешних выборов Социал-Демократическая партия. Её лидер Магдалена Андерссон заявляла, что в Швеции не должно быть «Somalitowns» — городов с высоким уровнем этноменьшинств.

Первая — иммиграционная — проблема Швеции самым тесным образом связана со второй — ростом криминала. Достаточно сказать, что рост преступности, насилия и вандализма в 2020 году составил, по сравнению с 2019-м, 11,01%, сделав некогда спокойную Швецию страной с самым высоким уровнем этого показателя в Европе.

Конечно, о проблемах с иммигрантами и безопасностью в стране говорили в предвыборный период представители большинства партий. Но каждая политическая сила делала это по-своему: социал-демократы винили во всём капитализм; христианские демократы в вопросах безопасности и высокого уровня криминала весьма осторожны, а Либеральная партия просто выступала за сохранение шведского языка.

Был и другой взгляд на проблему. Скажем, у Левой партии вышла серия видео в поддержку нацменьшинств, а главной проблемой шведского общества левые назвали маргинализацию иммигрантов.

И только Шведские Демократы открыто критиковали нынешнее правительство за политику мультикультурализма и предлагали решение этой проблемы. Но до этого года у них не было такой возможности.

Теперь шведских правых ожидает множество вызовов. Во внутренней политике это — создание правой коалиции и реализация планов крупнейшей среди них — SD. Предстоит выбрать и нового премьера, которым может стать представитель Умеренной партии Ульф Кристерссон. Что же касается внешней политики, то весьма интересно, как будут развиваться события, связанные со вступление Швеции в НАТО в 2023 году. «Красно-зелёная» коалиция стала оппозицией, и теперь основная ответственность за страну ложится на плечи правого блока.