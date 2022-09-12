В США обнародован «самый страшный экономический доклад»

Ситуация на рынке труда в США в ближайшем будущем может резко измениться. Если сейчас предприниматели расширяются, но испытывают проблемы с рабочей силой; то уже совсем скоро, в 2023-24 годах работников будут в массовом порядке увольнять. Инфляция сейчас, по мнению многих экономистов, приблизилась к пику, но еще не перевалила через него. Борьба с инфляцией продолжается и предвещает трудные два года для тех, кто сейчас ищет работу, говорится в новом исследовании Брукингского института. Его авторы прогнозируют, что за победу над инфляцией придется заплатить большую цену – резкое повышение уровня безработицы.
Обычно инфляция напрямую связана с безработицей. Согласно известному правилу, при падении безработицы инфляция растет и наоборот – при повышении безработицы инфляция снижается. Сейчас ФРС прогнозирует, что в 2024 г. уровень безработицы в США достигнет 4,1%. Однако ученые из Брукингского института считают, что главному американскому банку для снижения инфляции до запланированных к концу 2024 года 2% придется подтолкнуть безработицу значительно выше.
«Мы обнаружили, что безработица вернет инфляцию к поставленной ФРС цели только при оптимистических предположениях,- пишут авторы в своем исследовании.- При менее благоприятных предположениях по этим факторам инфляция останется значительно выше запланированных целей, если безработица поднимется выше прогноза ФРС».
Бывший председатель Совета экономических советников Белого дома при Бараке Обаме Джейсон Фурман назвал исследование Брукингского института «самым страшным экономическим исследованием» 2022 года. Он написал в Wall Street Journal, что если основываться на нем, то ФРС должна будет агрессивно поднимать учетную ставку, даже если безработица продолжит расти. Фурман провел собственные расчеты и пришел к выводу, что для достижения 2-процентной инфляции США потребуется в 2023-24 гг. безработица на уровне около 6,5%. В августе, по данным Министерства труда США, безработица находилась вблизи отметки 3,7%. Причем, в зависимости от состояния рынка труда или других факторов, связанных со спросом, «прогноз может оказаться еще более болезненным».
Фурман дает руководству американского центробанка несколько советов. Он считает, что ФРС следует снизить ожидания для экономики и стремиться, к примеру, к 3-х, а не 2-хпроцентной инфляции.
«Сейчас борьба с инфляцией должна быть главной задачей центробанка,- приводит Yahoo его слова,- но в процессе ФРС следует пересмотреть значение победы в этой борьбе».
В основе фурмановских 6,5% лежит предположение, что вдобавок к агрессивной борьбе ФРС с инфляцией рынок труда сам несколько откорректируется в сторону снижения и количество рабочих мест сократится до двух третей от допандемийного уровня. Фурман также предположил, что ожидания по инфляции тоже вернутся к допандемийному уровню и что цены на газ продолжат снижаться.
Конечно, 6,5-процентная инфляций будет означать в следующие полтора года массовые увольнения в комбинации с продолжающимся ростом цен и стоимости заимствований, но без этого, уверены ФРС и экономисты, не обойтись.
«Высокие учетные ставки, замедление роста экономики и смягчение условий на рынке труда снизит инфляцию, но причинит некоторую боль домовладениям и бизнесы,- подчеркнул глава ФРС Джером Пауэлл 26 августа.- Но если не восстановить стабильность цен, будет еще больнее».
Новое развитие событий на 180 градусов изменит нынешнюю ситуацию на рынке труда. По последним данным Минтруда, количество вакансий сейчас превышает количество зарегистрированных на бирже безработных в два раза.
В недалеком прошлом американцам пришлось иметь дело с высокой инфляцией, но при этом был и солидный рост зарплат, пусть для большинства и не совсем пропорциональный росту инфляции. Сейчас же вероятен обратный сценарий: компании будут не нанимать работников, а увольнять их.