В США обнародован «самый страшный экономический доклад»

Ситуация на рынке труда в США в ближайшем будущем может резко измениться. Если сейчас предприниматели расширяются, но испытывают проблемы с рабочей силой; то уже совсем скоро, в 2023-24 годах работников будут в массовом порядке увольнять. Инфляция сейчас, по мнению многих экономистов, приблизилась к пику, но еще не перевалила через него. Борьба с инфляцией продолжается и предвещает трудные два года для тех, кто сейчас ищет работу, говорится в новом исследовании Брукингского института. Его авторы прогнозируют, что за победу над инфляцией придется заплатить большую цену – резкое повышение уровня безработицы.

Обычно инфляция напрямую связана с безработицей. Согласно известному правилу, при падении безработицы инфляция растет и наоборот – при повышении безработицы инфляция снижается. Сейчас ФРС прогнозирует, что в 2024 г. уровень безработицы в США достигнет 4,1%. Однако ученые из Брукингского института считают, что главному американскому банку для снижения инфляции до запланированных к концу 2024 года 2% придется подтолкнуть безработицу значительно выше.