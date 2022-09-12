В Минобороны РФ рассказали об ударах по резервам ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны РФ проинформировало о ходе специальной военной операции на Украине.

«ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области», — рассказал официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков. Он уточнил, что в районах населенных пунктов Купянск и Изюм потери Киева составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

По словам Конашенкова, на Николаево-Криворожском направлении украинские силы потеряли приблизительно 300 человек, еще около тысячи ранены.

В районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад. В районе населенного пункта Роги Черкасской области ВКС России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ, в результате чего уничтожено более 30 военнослужащих и 10 единиц техники, рассказал официальный представитель Минобороны.

В общей сложности с начала проведения спецоперации уничтожено 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4891 боевая бронированная машина, 831 машина реактивных систем залпового огня, 3379 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5499 единиц специальной военной автомобильной техники.

Между тем глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские войска отвели из городов Изюм и Балаклея для сохранения личного состава. По его словам, численность украинских военных на этом направлении была в восемь раз больше. «Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться», — заявил Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

В субботу, 10 сентября, Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из двух городов Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия Москвы на Донецком направлении. Согласно информации министерства, потери Киева с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили свыше 4000 убитыми и более 8000 ранеными.