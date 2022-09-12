В Осло заявили о скептическом отношении к идее о потолке цен на газ

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, Осло не может в полной мере поддержать предложение установить потолок цен на природный газ, так как подобная мера не решит основную проблему европейских стран, а именно нехватку этого ресурса.

«Мы идем на переговоры без предубеждений, но скептически относимся к потолку цен на природный газ. Потолок цен не решит фундаментальную проблему, заключающуюся в том, что в Европе слишком мало газа», — цитирует Стере агентство «Интерфакс».

Отмечается, что свое заявление норвежский чиновтик сделал после телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

На прошлой неделе министры энергетики 27 стран Евросоюза не смогли преодолеть разногласия в вопросе цен на российский газ на фоне приближения зимнего сезона. В частности, члены ЕС разошлись во позициях по поводу того, должен ли ценовой потолок использоваться только по отношению к России или его следует применять и к другим странам-поставщикам сырья.