VK и «Яндекс» закрыли сделку по обмену активами

Компании «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами в сфере контента и доставки еды.

Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса». По условиям сделки VK теперь является новым владельцем платформ «Новости» и «Дзен», сервис по доставке еды Delivery Club перешел «Яндексу».

«Все изменения в сервисах "Яндекса", связанные с продажей "Дзена" и "Новостей", будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня», — указывается в сообщении.

Компании подписали обязывающие документы по безденежным сделкам 23 августа, спустя неделю обмен активами одобрила Федеральная антимонопольная служба.

В начале сентября «дочка» VK консолидировала 100% Delivery Club, ранее входивший в портфель активов совместного предприятия VK и Сбербанка. «Яндекс» получил сервис по доставке еды 9 сентября. VK в обмен на Delivery Club получил «Дзен» и «Новости».

Сообщается, что «Дзен» сохранит все инструменты монетизации для создателей контента; сервис будет доступен в мобильном приложении. «Яндекс» продолжит развивать Delivery Club, который перейдет на единую технологическую платформу с «Яндекс Едой».