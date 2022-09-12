Во всех регионах РФ на выборах с сильным отрывом победили действующие губернаторы

В России завершились выборы глав 15 субъектов и депутатов шести региональных и городских парламентов.

Согласно предварительным итогам выборов, практически во всех регионах победили действующие главы регионов, представляющие «Единую Россию».

По данным ЦИК РФ, в Калининградской области победу одержал действующий губернатор Антон Алиханов от «Единой России», которого поддержали 80,21% избирателей. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев от ЕР набрал 83,68% голосов. В Тамбовской области победил врио главы администрации региона Максим Егоров от этой же партии с 84,95% голосов. В Ярославской области победил самовыдвиженец Михаил Евраев (82,31%), в Рязанской — врио губернатора Павел Малков (84,55%), в Томской — врио Владимир Мазур (84,94%). На выборах главы Бурятии победил действующий глава республики Алексей Цыденов (86,23%). В Удмуртской республике Александр Бречалов набрал 64,37%. В Новгородской области победил Андрей Никитин (77,03%); в Карелии — Артур Парфенчиков (69,15%); в Свердловской области — Евгений Куйвашев (65,78%). Еще один самовыдвиженец, врио главы Марий Эл Юрий Зайцев победил с результатом 82,44% голосов.

Выборы разных уровней проходили в России с 9 по 11 сентября в рамках единого дня голосования. В общей сложности работали примерно 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров.