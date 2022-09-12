XIX Ежегодная федеральная премия в области коммерческой недвижимости CRE Federal Awards 2022

Премия учреждена в 2003 г. по инициативе отраслевого бизнес-сообщества, и из года в год задает стандарты на рынке нового строительства, редевелопмента и управления недвижимостью.

Лидеры отрасли будут определены в категориях: офисная, торговая, индустриальная, гостиничная, многофункциональная недвижимость, а также в таких профессиональных номинациях как «Девелопер года», «Управляющая компания года», «Консультант года» и «Персона года».

Уже второй год в категории «Зеленый Кирпич» Премией отдельно отмечаются объекты, построенные с применением «зеленых» технологий и эксплуатирующиеся в соответствии с принципами устойчивого развития.

В жюри Премии входят более 200 признанных экспертов отрасли. Конкурсный отбор Премии состоит из нескольких этапов, включая количественный анализ показателей проектов, онлайн голосование и защиту номинантов на очных заседаниях жюри. Независимым консультантом Премии выступает аудиторско-консалтинговая компания Б1 (ранее EY).

Выход в финал или победа в CRE Awards оценивается профессиональным сообществом как важное достижение, способствующее продвижению объектов и компаний на рынке.

В программе мероприятия приветственный коктейль, церемонии награждения лауреатов и победителей, а также гала-ужин.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте.