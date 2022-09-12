Газ: ценам стало все равно

Министры энергетики стран Евросоюза в пятницу не смогли преодолеть разногласия и найти общий язык по вопросу российского газа на фоне роста цен на энергоносители, так как ряд стран отказались менять позицию. Associated Press сообщает, что в числе стран, выступающих категорически против введения пресловутого потолка, — Венгрия, которая заявила, что это против ее интересов.

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По информации AP, в ЕС полагают, что достичь соглашения будет непросто, поскольку у каждой страны есть свои особенности в сфере энергетики. При этом власти европейских стран прекрасно понимают: время играет против них: решение надо принимать оперативно, потому что зима неумолимо приближается. Но сейчас, похоже, приемлемого выбора у них нет: высокие цены на нефть и газ сохранятся вне зависимости от того, будет введен потолок или нет, причем в первом случае ситуация становится и вовсе непредсказуемой.

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Ирландский министр по делам окружающей среды Имон Райан заявил, что меры должны быть приняты в течение недель, а не месяцев, пишет «Прайм». Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела, председательствовавший на внеочередной встрече Совета министров, высказался в том духе, что Европу нельзя шантажировать поставками энергоресурсов. «Нет времени ждать, мы должны действовать единым фронтом и быстро», — сказал он.

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек обратил внимание на то, что важно найти способ отделить цены на природный газ от стоимости всех других форм энергии, особенно от относительно дешевых возобновляемых источников, без разрушения рыночных механизмов — не вдаваясь, правда, в подробности того, каким именно образом это можно сделать. А председатель Евросовета Шарль Мишель в свою очередь заявил, что странам ЕС потребуется провести еще ряд встреч, чтобы согласовать позицию по ключевым вопросам, связанным с энергетикой.

Ожидается, что на следующей неделе Еврокомиссия обобщит предложения, представленные министрами на совете, и сформулирует окончательные выводы относительно того, какие меры будут предприниматься дальше.

Впрочем, какое бы решение ни было принято, граждане европейских стран не слишком надеются на власти и пытаются самостоятельно решить проблему, не задумываясь, к сожалению, о последствиях своих действий. По информации Reuters, например, немецкие домохозяйства могут перегрузить электросети, запасаясь неэффективными электрическими тепловентиляторами на фоне опасений, что Россия может ограничить или вовсе прекратить поставки газа.

Управляющий директор немецкой ассоциации энергетики и водоснабжения BDEW Керстин Андреэ заявила Handelsblatt, что клиенты могут столкнуться с еще большими счетами за электроэнергию.

«И они, к тому же, могут перегружать электросети — например, когда многие домохозяйства включают свои тепловентиляторы в одной части города в одно и то же время холодной зимней ночью», — отметила Андреэ. Она добавила, что понимает нежелание людей зимовать в холодных домах, но почеркнула, что такие страхи могут иметь неприятные последствия.

На рынке газа нет единых идей

Цены на газ в Европе на базисе TTF на прошедшей неделе понизились до 2183 долл. за 1000 кубометров, позитивно реагируя на заполнение хранилищ и снижение цен на нефть, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Заполнение ПХГ в Европе по состоянию на 10 сентября составляло 83,61%, постепенно продвигаясь к целевому уровню в 90—95%.

Chevron, напоминает эксперт, объявила, что усиливает стратегическую направленность на поставку большего количества СПГ в Европу за счет наращивания производства в Израиле, откуда газ может быть экспортирован через египетские терминалы, а также за счет увеличения поставок СПГ непосредственно из США.

В то же время, трубопровод «Северный поток — 1», закрытый на плановую профилактику, запускать в ближайшее время не планируется, отмечает Лукичева. Хаос в торговле энергоресурсами в Европе продолжает подрывать ликвидность, что связано с маржинальными требованиями, достигающими сейчас 1,5 трлн долл.

Вполне понятно, почему в столь разнонаправленных условиях разговоры об ограничении закупочных цен на газ как для российских поставщиков, так и в целом для всех поставщиков в ЕС, пока завершились безрезультатно.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) также понизилась в корреляции с европейским рынком, однако закрыла неделю ростом до 7,996 долл./mmbtu (286 долл. за 1000 кубометров). Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 2 сентября оставались на 7,6% ниже уровня прошлого года и на 11,5% ниже уровня за последние пять лет.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM понизилась до 52,835 долл./mmBTU, или до 1891 долл. за 1000 кубометров в корреляции с европейским рынком. Поскольку разговоры о потенциальных ограничениях экспорта австралийского СПГ продолжаются на фоне внутреннего дефицита газа в стране, официальные лица стремились успокоить опасения Японии и Южной Кореи. Но хотя министр природных ресурсов Австралии и заявила, что правительство будет тесно сотрудничать с крупными покупателями СПГ перед принятием любого решения, она не стала снимать экспортные ограничения с обсуждения.

Дополнительное охлаждение на рынке газа пришло от коррекции вниз цены на нефть, добавляет Лукичева. Впервые за долгое время напряженность на рынке природного газа начала снижаться. Однако, отмечает аналитик, впереди сложный зимний период, в связи с чем цены на газ в Henry Hub постоянно будут получать поддержку от высоких рисков во всех регионах потребления.

«В причудливых переплетеньях…»

Тем временем в понедельник, 12 сентября, цены на природный газ на утренних торгах демонстрируют легкую позитивную динамику, прибавляя скромные 0,6%. Как указывает аналитик TeleTrade Алексей Федоров, это происходит благодаря успокаивающему волатильность эффекту начала недели, а также отсутствию важных новостей.

Инвесторы внимательно следили за экстренным заседанием Совета ЕС по энергетике в прошлую пятницу, 9 сентября. Европейские министры пытались найти способ смягчить энергетический кризис в союзе. Однако как они ни старались, по главной теме обсуждения — введению предельных цен на российский газ — консенсуса найдено так и не было.

Судя по последовавшим заявлениям участников пятничного заседания, распутать сложные сплетения интересов стран ЕС в газовой сфере будет очень сложно, считает эксперт. Австрия выступает резко против введения потолка цен на российский газ из-за высокой зависимости от него (около 50%). Италия, Польша и Греция настаивают на лимите цен на весь газовый импорт в ЕС. А Венгрия и Нидерланды против общего ограничения.

Получается довольно запутанная картина, с низкой вероятностью введения предельных цен на российский газ странами ЕС — по крайне мере в ближайшее время. И это, несомненно, снижает опасения рынка из-за последствий, возможных в результате действий России. А последствия введения потолка могут оказаться весьма серьезными: Владимир Путин ранее уже дал понять, что при использовании подобного механизма, поставки российского газа в страны, принявшие его, будут остановлены полностью.

Так что, полагает Федоров, в пятницу вечером, 9 сентября, рынки немного выдохнули. Цены на газ на нидерландском хабе TTF к закрытию торгов прошлой недели упали на 6,0%, до 206,50 евро за Мвт*ч (около $2190 за тыс. куб. м). А сегодня, 12 сентября, свое падение продолжилось еще на 4,9%, до 196,00 евро за Мвт*ч (около $2080 за тыс. куб. м).

Учитывая, что следующую встречу министров энергетики ЕС запланировано провести лишь через несколько месяцев, инвесторы полагают, что угроза полного прекращения поставок российского газа снизилась. Значит, размер премии существующий на европейском газовом рынке на этой неделе может продолжить сокращение до уровней июля—августа 2022 года, когда Мвт*ч стоил 175,00-185,00 евро (около $1850-1950 за тыс. куб. м).

Сложно сказать, оправдан ли такой оптимизм, говорит аналитик. Все-таки, несмотря на плановое заполнение газовых хранилищ стран ЕС (около 84%), «Северный поток» остается закрытым, цены на газ хотя и снизились, но все еще слишком высоки, а до отопительного сезона в Европе остается меньше месяца. Это значит, что европейцам в ближайшие три-четыре недели все равно придется предпринимать какие-то действия для того чтобы снизить стоимость газа.

По оценке Федорова, ближайшая неделя действительно может принести некоторое снижение газовых котировок в Европе — к 175,00—185,00 евро за Мвт*ч (около 1850-1950 долл. за тыс. куб. м), но что будет дальше сказать сложно. Рынки будут следить за выступлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в среду, 14 сентября, на котором она наверняка постарается поторопить лидеров стран ЕС с решением вопроса лимитирования цен на газ. Инвесторы к этому готовы, так что вряд ли реакция рынка будет значительной.

Кроме того, во вторник, 13 сентября, в США будут опубликованы данные по инфляции за август, от которых как убежден рынок, будет зависеть решение ФРС на следующей неделе. Если годовая инфляция продолжит замедляться с 8,5% до 8,1%, то это способно стать дополнительным сигналом о возможности еще большего снижения напряжения на энергетическом рынке и еще одного шага котировок на сырье вниз.

Так что и цены на газ в США в рамках этой недели могут также снизиться, протестировав минимумы прошлой неделе на отметках 7,7-7,8 долл. за млн БТЕ, предполагает Алексей Федоров. Правда, снижение это может сопровождаться крайне высокой волатильностью.