Забытая мелодия для Сбера

Торги на российском рынке акций начались очень бодро: только за первый час прирост Индекса Мосбиржи превысил 1,1%. Однако, отобедав, трейдеры начали фиксировать прибыль. И это выглядит несколько странно, поскольку поводов для негативных настроений нет никаких.

Нефть продолжает дорожать, уйдя в район $95 за баррель и подавая таким образом сигнал о том, что пробой поддержки $92 был ложным: котировки намерены обосноваться в привычном для них диапазоне $92—105 за баррель. Причем, российский сорт Urals растет опережающими темпами.

Дорожает большинство промышленных и драгоценных металлов. В частности, котировки никеля взлетели на 7,5%, а платины — почти на 3%. При таком росте цен на основную продукцию «Норильского Никеля» снижение котировок его акций на 0,6% объяснить с фундаментальной точки зрения пока никто не берется. Технические аналитики говорят, что небольшая коррекция в бумаге назрела, и она начала реализовываться при приближении к сопротивлению 17 тыс. руб.

Мало вписывается в рамки логики и снижение акций «Газпрома» на процент. Совсем скоро компания заплатит огромные дивиденды. Дивидендная доходность акции сейчас превышает 20%. Для сравнения, доходность близких к погашению ОФЗ составляет около 7,5%, причем годовых, а «Газпром» заплатит через месяц с небольшим.

Разочаровал и Сбербанк, закрывшись с потерями в 0,1%. Бумага так и не может вырваться из боковика, который сформировался еще в апреле.

Возможно, акции Сбера осторожно продали дружественные нерезиденты, которые сегодня вновь вышли на торги. Сбербанк не попал в список значимых для страны эмитентов, акции которых дружественным нерезидентам продавать запрещено. Как формировался список стратегических компаний, до сих пор никому не понятно.

«В список не добавили Сбер и «Лукойл», но вот Дагестанскую энергосбытовую компанию не забыли. Видимо, она имеет большее значение для российской экономики», — иронично отмечают аналитики инвесткомпании InvestFuture.

На самом же деле, продолжают аналитики, причина такой «забывчивости» может крыться в следующем: на старте торгов Сбер и «Лукойл» были одними из лидеров роста. Значит, интерес к этим бумагам есть. И поскольку оба эмитента все еще планируют выплатить дивиденды, они могли отказаться добавляться в список — чтобы аффилированные с ними нерезиденты смогли купить акции.

Не исключено, кстати, что рынок больше верит в дивиденды «Лукойла», чем в то, что Сбербанк решится распределить прибыль. Возможно поэтому акции нефтяной компании сегодня стали лидерами роста среди «голубых фишек», подорожав на 1,75%.

Из «второго эшелона» повышенным спросом пользовались некоторые ритейлеры и девелоперы. Трейдеры ждут, что в пятницу Банк России снизит ключевую ставку как минимум на 50 базисных пунктов, что приведет к падению ставок по кредитам и еще больше оживит потребительскую активность и спрос на недвижимость.

В целом же по итогам дня рынок акций вырос на процент, закрывшись на 50 пунктов ниже очень сильного сопротивления 2500 пунктов по Индексу Мосбиржи. Ход торгов во второй половине дня наводит на мысли, что эту отметку сходу проскочить не удастся. Аналитики не исключают, что для слома преграды рынок какое-то время будет накапливать силы, консолидируясь в диапазоне 2400—2500 пунктов.

Валютные спекулянты попытались утром сыграть против рубля, активно продавая фьючерсы на пару доллар-рубл, торги которой открылись сегодня в 9:00 мск. Однако уже час спустя на рынок вышли основные игроки и показали, кто хозяин на валютном рынке. Рубль тут же начал дорожать, по итогам дня прибавив к доллару 0,6%. Последняя сделка прошла по котировке 60,24 руб. за доллар.

Таким образом, пара подошла к нижней границе боковика 60—61.

На текущей неделе на курс рубля будут воздействовать несколько разнонаправленных факторов. Поддержит российскую валюту приближение налогового периода, сопровождающееся увеличением продажи валютной выручки. Не исключено, что продолжит карабкаться вверх и нефть, тем самым обеспечивая прирост этой самой валютной выручки в обозримой перспективе.

Против же рубля сыграет ожидание снижения ключевой ставки Банка России, а также подготовка к покупке «востокбондов» «Роснефти» на сумму не менее 10 млрд юаней.

Скорее всего, эти факторы уравновесят друг друга, и курс рубля нее выйдет из коридора 60—62.