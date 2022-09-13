Альфа-банк начал приплачивать за открытие кредитной карты

Альфа-банк начал предлагать оформить кредитную карту, обещая выплатить 2 тыс. рублей после того, как клиент потратит с нее 5 тыс. рублей. Сентябрьское предложение банка особенно актуально на фоне стремительного роста спроса россиян на кредитки, зафиксированного в конце этого лета.

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«Получите 2000 ₽ за кредитку Год без %. Оформите карту в сентябре и получите деньги. Деньги придут, когда вы потратите 5000 рублей на любые покупки», — говорится в рекламе банка.

Далее, через ряд ссылок поясняется, что год без процентов действует только на покупки в первые 30 дней с даты подписания договора, а на покупки с 31-го дня беспроцентный период — только в течение 100 дней.

Аналитики зафиксировали сильный рост интереса россиян к кредитным картам в августе текущего года. На спрос, по их мнению, повлияли восстановление рынка потребительского кредитования, падение реальных доходов населения и сборы детей в школу.

Как сообщает РБК со ссылкой на «Скоринг Бюро» (бывший «Эквифакс»), объем выдач кредиток в августе вырос в сравнении с июлем на 26%. За месяц было выдано 1,97 млн новых кредитных карт на 149,2 млрд рублей, что сопоставимо с уровнем декабря 2021 года, когда спрос на кредитки традиционно повысился в преддверии новогодних праздников.

Стремительный рост объемов выдач кредиток происходит на фоне восстановления всей банковской розницы, кроме того, банки начали предлагать кредитки как дополнение к другим продуктам, а потребители — перевыпускать карты ради перехода на платежную систему «Мир» и добавления новых опций, пояснил РБК гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. С ним согласился и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, заметив при этом, что несмотря на рост выдач, уровень утилизации карт снижается. По его мнению, клиенты обзаводятся дополнительной кредиткой «на всякий случай».

Всего, по данным мониторинга Frank RG, за январь-август российские банки выдали 12,5 млн кредиток с общим лимитом 900 млрд рублей, что на 30% больше, чем в том же периоде прошлого года.